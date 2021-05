La vente du Memorial Day de Southwest Airlines remet des tarifs aussi bas que 49 $ – .

On s’attend à ce que plus de 37 millions de personnes voyagent ce week-end, ce nombre massif du Memorial Day servant de mesure supplémentaire – avec des choses comme la chute du nombre de cas de coronavirus ainsi qu’une augmentation lente et régulière des vaccinations – montrant comment le pays est, un peu petit à petit, en commençant à essayer de sortir de la pandémie de coronavirus.

Cette nouvelle vient de AAA Travel, qui s’attend à voir un grand rebond du nombre d’Américains voyageant ce week-end du Memorial Day. Jusqu’au 31 mai, ces plus de 37 millions de voyageurs s’aventureront à au moins 50 miles de leur domicile, en hausse de 60% par rapport aux 23 millions de l’an dernier. Ce dernier chiffre, en passant, était le plus bas jamais enregistré depuis que l’AAA a commencé à suivre cette tendance en 2000. Une chose qui aide ces chiffres à remonter, en passant, est la prévalence des vols bon marché et une abondance de ventes de tarifs non seulement alors que nous nous dirigeons vers le week-end du Memorial Day, mais comme un moyen de ramener les voyageurs hésitants à voler dans un ciel amical. Voici un aperçu des détails de la vente de tarifs Memorial Day que Southwest propose, par exemple, qui comprend des vols à prix réduit aussi bas que 49 $ qui doivent être réservés avant le 10 juin.

Certains des termes et conditions importants à connaître, qui peuvent être consultés sur la page de vente de Southwest ici:

Comme indiqué, la date limite pour verrouiller votre vol est le 10 juin à 23 h 59, heure centrale. Les offres incluses dans cette vente de tarifs couvrent les vols à travers la zone continentale des États-Unis, ainsi qu’entre des points sur les îles d’Hawaï et à l’intérieur de San Juan, Porto Rico. Les voyages à l’intérieur des États-Unis continentaux et à destination et en provenance d’Hawaï sont valables du 9 août 2021 au 5 novembre 2021, tandis que les voyages internationaux sont valables du 17 août au 5 novembre. jours spécifiques. Les voyages continentaux aux États-Unis sont interdits du 3 au 6 septembre. Le cas échéant, les tarifs sont valables pour le service sans escale. Si ce n’est pas indiqué, les tarifs sont valables sur un service de correspondance unique. Les tarifs peuvent varier selon la destination, le vol et le jour de la semaine et ne seront pas disponibles sur certains vols opérant pendant les périodes de voyage chargées et les périodes de vacances. Les tarifs ne sont pas remboursables, mais Southwest dit qu’ils peuvent être appliqués à de futurs voyages sur Southwest Airlines – à condition que les réservations soient annulées au moins dix minutes avant le départ prévu.

Commencez votre long week-end avec un tarif soldé réservé. – Southwest Airlines (@SouthwestAir) 27 mai 2021

À titre d’exemple des bas tarifs proposés dans le cadre de la vente du Memorial Day, les offres comprennent des vols à 49 $ entre Nashville et Chicago – où Southwest a ajouté des vols cette année vers O’Hare International, en plus de ses vols de longue durée à destination et en provenance de Midway de Chicago. aéroport. Ces vols à 49 $ sont disponibles pour la plupart des jours de la semaine plus tard cet automne, en septembre et octobre.

Plus tard cette année également, les offres comprennent des vols pour aussi peu que 83 $ entre Miami et Boston.

