La vente d’un jour d’Amazon accélère votre connexion Internet à domicile et vous fait économiser de l’argent chaque mois

Beaucoup d’entre nous travaillent plus souvent à domicile de nos jours. Cela conduit potentiellement à un peu plus de flexibilité et peut vous permettre de profiter de votre maison pendant que vous y travaillez. Mais certaines mises à niveau sont nécessaires si vous souhaitez le faire plus souvent. D’une part, vous aurez peut-être besoin de plus de stockage pour votre ordinateur. Il y a un Vente Amazon aujourd’hui sur les disques SSD cela pourrait être votre ruelle. Si vous êtes sur le marché pour améliorer votre capacité de connexion et les vitesses de votre réseau, il existe une autre vente Amazon qui est faite pour vous. Économisez gros sur Modems et routeurs Wi-Fi ARRIS, pour une seule journée.

Que vous soyez à la recherche d’un routeur, d’un modem ou d’un système Wi-Fi, cet événement de vente peut vous aider à vous connecter. Mais vous devrez vous dépêcher, car cela ne dure qu’une journée. Vous pourrez économiser jusqu’à 35% sur ces modems et routeurs Wi-Fi ARRIS, vous permettant ainsi de vous installer. Il vous sera plus facile de travailler à domicile avec ce type de mise à niveau. Vous pouvez vous retrouver à travailler à domicile plus que prévu. De plus, l’utilisation de votre propre modem câble signifie que vous pouvez arrêter de payer 10 $ par mois pour utiliser le modem de votre FAI. Vous économiserez jusqu’à 120 $ chaque année!

Modems et routeurs Wi-Fi ARRIS pour travailler à domicile avec

En vous faisant économiser près de 31 $ aujourd’hui, vous pouvez attraper le Modem câble ARRIS SURFboard SBG10 DOCSIS 3.0 et routeur Wi-Fi double bande AC1600 pour seulement 89 $. Ceci est approuvé pour Cox, Spectrum, Xfinity et plus encore. Vous obtiendrez en fait trois produits en un, car il comprend un modem câble, un routeur Wi-Fi et un routeur Gigabit Ethernet. Le routeur Wi-Fi simultané bi-bande dispose de 2 ports Ethernet Gigabit. Le service vocal numérique par câble n’est pas pris en charge. Cela a 16 canaux en aval et quatre en amont. Vous ferez mieux de l’utiliser avec des services Internet par câble jusqu’à 400 Mbps. Il peut également être configuré et géré via l’application SURFboard Manager.

Un autre modem SURFboard en vente est le Modem câble multi-Gigabit ARRIS SURFboard S33 DOCSIS 3.1. Celui-ci comprend un port Ethernet de 2,5 Gbit/s et un port Ethernet supplémentaire de 1 Gbit/s pour un deuxième réseau. Cela n’inclut pas le Wi-Fi et est approuvé pour les plans de débit Internet par câble jusqu’à 2,5 Gbit/s. Il offre 32 canaux liés DOCSIS 3.0 en aval et huit en amont. Il existe également deux canaux en aval et deux en amont OFDM DOCSIS 3.1. Vous pouvez vous connecter au Wi-Fi existant à des vitesses fulgurantes. Cela ne vous coûtera que 149 $ aujourd’hui, alors qu’il est généralement de 200 $.

Intéressé par les systèmes de maillage

Pour une autre facette de la vente de modems et routeurs Wi-Fi ARRIS, consultez le Système ARRIS SURFboard mAX Pro Mesh Wi-Fi 6. Cela vous offre une couverture pour toute votre maison et jusqu’à 6 000 pieds carrés. Cela fournit des vitesses totales du système jusqu’à 11 Gbps. Idéal pour les plans de service Internet à vitesse gigabit, vous disposerez de 12 flux de Wi-Fi. Vous pouvez diffuser simultanément plusieurs vidéos 4K à la fois, ainsi que des jeux et configurer vos appareils domestiques intelligents. Cela fonctionne avec Alexa et peut être configuré sans trop de tracas. Tout ce système peut être le vôtre pour seulement 459 $, vous faisant économiser 191 $.

En ajoutant au système, vous pouvez obtenir le Routeur ARRIS SURFboad mAX Pro Mesh. Il s’agit d’un routeur Pro Mesh Wi-Fi 6 AX capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 11 Gbps. Il vous offre jusqu’à 3 000 pieds carrés de couverture. Ceci est compatible avec le système de maillage Max Pro, vous donnant plus d’unités à ajouter au système. Cela fonctionne également avec Alexa. Il vous offre une autonomie de batterie sept fois supérieure sur les appareils clients Wi-Fi 6. Obtenez 35% de rabais sur la vente d’aujourd’hui et achetez-le pour 259 $. N’oubliez pas de vous dépêcher et ne manquez pas cette vente.

