La vente d’une journée d’Amazon sur les ordinateurs portables et les équipements de jeu Razer propose des offres incroyables

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous êtes un hardcore gamer, vous savez à quel point vous devez vous engager en termes d’entraînement. Si vous voulez être le meilleur, vous devez vous préparer comme le meilleur. L’esport est l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde et se mettre à niveau prend du temps. Pour ceux qui se lancent dans le paysage et veulent devenir meilleurs, il faut investir dans son équipement. Amazon propose fréquemment des offres intéressantes pour les joueurs. En ce moment, vous pouvez obtenir un Kit de jeu de casque de souris avec clavier mécanique filaire HAVIT pour seulement 39,99 $. Mais si vous recherchez certains des meilleurs équipements et certaines des meilleures offres que nous ayons vues depuis longtemps, cette vente d’une journée sur Ordinateurs portables Razer et équipement de jeu nous a vraiment séduits.

Razer est non seulement une option de haute qualité en matière d’accessoires de jeu et d’articles pour votre bureau à domicile, mais il est en vente dès maintenant. Que vous souhaitiez des casques, des souris, des claviers, des contrôleurs ou plus, cette vente l’a. Vous pourrez économiser jusqu’à 60% lors de cette vente. Il y a même des offres sur les ordinateurs portables dans cet événement. Mais ça ne dure qu’aujourd’hui, alors il faut se dépêcher.

AUJOURD’HUI UNIQUEMENT : jusqu’à 30 % de réduction sur les ordinateurs portables Razer et les équipements de jeu Prix : 19,99 $ à 3 399,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La vente d’ordinateurs portables et d’équipement de jeu Razer vous offre d’excellentes offres sur les ordinateurs portables

Si vous êtes à la recherche de certaines des nécessités de base pour les jeux, un ordinateur portable en fait partie. La vente de Razer a tout ce que vous recherchez, mais la possibilité d’obtenir des ordinateurs portables à prix réduit doit toujours être vérifiée. Les Lame Razer 15 est un ordinateur portable de jeu avancé doté d’un processeur Intel Core de 10e génération à 8 cœurs pour des performances fantastiques. La carte graphique est 25 % plus rapide que la série originale des précédents ordinateurs portables Razer. Cela coûte généralement 2 600 $, mais aujourd’hui, il n’est plus que de 1 699,99 $ !

Vous pourrez créer tellement de contenu avec le Ultrabook Razer Blade Stealth 13. Le processeur quadricœur Intel Core de 11e génération avec 16 Go de mémoire double canal a tellement de capacités. Vous pouvez économiser 350 $ et l’obtenir pour seulement 1 449,99 $. Les Razer Blade 15 Édition Studio a des visuels vifs avec un écran OLED 4K. Cela a un écran mince et est en baisse de 900 $ aujourd’hui seulement. Vous pouvez l’obtenir pour 3 399,99 $ !

Ordinateur portable de jeu avancé Razer Blade 15 2020 : Intel Core i7-10875H 8 cœurs, NVIDIA GeForce RTX 207… Prix catalogue : 2 599,99 $ Prix : 1 699,99 $ Vous économisez : 900,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable de jeu Razer Blade Stealth 13 Ultrabook : Intel Core i7-1165G7 4 cœurs, NVIDIA GeForce GTX… Prix catalogue : 1 799,99 $ Prix : 1 449,99 $ Vous économisez : 350,00 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable Razer Blade 15 Studio Edition 2020 : Intel Core i7-10875H 8-Core, NVIDIA Quadro RTX 5000,… Prix catalogue : 4 299,99 $ Prix : 3 399,99 $ Vous économisez : 900,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Autant d’accessoires pour remplir votre salle de jeux

Vous cherchez un nouveau casque ? Vérifiez Razer Nari Ultimate qui peut être utilisé pour Xbox One et Xbox Series X. Il est sans fil et léger tout en ayant la rétroaction haptique Razer Hypersense à des fins d’immersion. Il dispose d’un micro rétractable avec réglage audio automatique. Économisez 25 % sur ce produit en l’arrachant pour seulement 149,99 $.

Pour une option unique pour vos contrôles, consultez le Clavier de jeu Razer Tartarus Pro avec 32 touches programmables. Cela comprend un pavé numérique pour des commandes de mouvement améliorées et des macros entièrement programmables. Économisez 40 $ avec ce prix de vente de 89,99 $. Les Souris de jeu sans fil Razer Basilisk Ultimate Hyperspeed est un investissement fantastique. Il est super rapide, car il est 25 % plus rapide que les souris sans fil d’ordinateur. Il y a 11 boutons programmables et vous pouvez économiser 55 $ aujourd’hui en l’achetant pour seulement 94,99 $. Même le Clavier de jeu mécanique Razer BlackWidow V3 est tombé à seulement 89,99 $.

Razer Nari Ultimate pour Xbox One Wireless 7.1 Surround Sound Gaming Headset : HyperSense Haptic… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Clavier de jeu Razer Tartarus Pro : Commutateurs à clé analogiques-optiques – 32 touches programmables – Personnaliser… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Souris de jeu sans fil Razer Basilisk Ultimate Hyperspeed : commutateur de souris de jeu le plus rapide, 20K DPI… Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 94,99 $ Vous économisez : 55,00 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Clavier de jeu mécanique Razer BlackWidow V3 : Interrupteurs mécaniques jaunes – Linéaires et silencieux -… Prix catalogue : 139,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Jetez un œil à la liste complète

Rappelles toi, cette vente ne dure que jusqu’à la fin de la journée, vous feriez donc mieux d’agir rapidement. Les la liste complète est ici et ci-dessous est une sélection d’autres ordinateurs portables Razer et vente de matériel de jeu.

AUJOURD’HUI UNIQUEMENT : jusqu’à 30 % de réduction sur les ordinateurs portables Razer et les équipements de jeu Prix : 19,99 $ à 3 399,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Souris de jeu Razer DeathAdder Essential : capteur optique 6400 DPI – 5 boutons programmables – Mec… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (60 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Razer BlackShark V2 Gaming Headset : THX 7.1 Spatial Surround Sound – Pilotes 50 mm – Détachable… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Casque de jeu Razer Kraken : cadre en aluminium léger, microphone rétractable à isolation phonique… Prix catalogue : 79,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Razer Huntsman Tournament Edition TKL Tenkeyless Gaming Keyboard: Les commutateurs de clavier les plus rapides Eve… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Microphone de streaming USB Razer Seiren X : qualité professionnelle – Support antichoc intégré – Supercardi… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 55,99 $ Vous économisez : 44,00 $ (44%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable de jeu avancé Razer Blade 15 2020 : Intel Core i7-10875H 8 cœurs, NVIDIA GeForce RTX 208… Prix catalogue : 2 999,99 $ Prix : 2 699,99 $ Vous économisez : 300,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.