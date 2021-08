La vente d’une journée d’Amazon sur les packs de café de Maud est le rêve d’un amateur de café

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

De nombreuses personnes ont besoin de caféine chaque jour. Certains en ont même besoin pour s’en sortir chaque jour. Il peut être difficile d’affronter une matinée sans cette décharge d’énergie. De plus, tant de gens aiment le goût. Que vous soyez un amateur de bière froide, un amateur de café glacé ou que vous préfériez votre java fumant chaud, beaucoup conviendront que le boire est l’un des meilleurs moments de leur journée. Amazon est là pour vous aider et propose fréquemment des offres sur le café et les accessoires pour le café. En ce moment, vous pouvez économiser 20 % sur un Machine à expresso Lavazza si vous avez besoin d’une nouvelle machine. Mais si vous êtes quelqu’un qui aime utiliser des brasseurs compatibles K-cups, cette vente d’une journée sur Les paquets de café de Maud est fait pour vous.

Les paquets de café de Maud vous offre 80 tasses individuelles différentes, vous permettant de tirer le meilleur parti de chaque portion. Ils sont disponibles en différentes saveurs et forces, vous pouvez donc choisir ceux que vous aimez. Vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur l’un des trois packs de 80 à prix réduit aujourd’hui. De plus, toutes les dosettes sont recyclables, vous aiderez donc la terre pendant que vous obtenez votre buzz du matin.

Paquet de variété de café original à 9 saveurs de Maud (mélanges originaux de 9), 80ct. Énergie solaire produite R… Prix catalogue : 29,90 $ Prix : 23,92 $ Vous économisez : 5,98 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Paquet de variétés de café décaféiné de Maud, 80ct. Produit à l’énergie solaire Recyclable à portion unique Swiss Wat… Prix catalogue : 29,90 $ Prix : 23,92 $ Vous économisez : 5,98 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Paquet de variétés de café super aromatisé Maud’s, 80ct. Produit à l’énergie solaire Recyclable à portion unique… Prix catalogue : 34,70 $ Prix : 27,76 $ Vous économisez : 6,94 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Choisissez votre saveur régulière préférée des packs de café Maud’s

Si vous êtes quelqu’un qui aime le coup de pouce que le café vous donne, le Pack de variétés de café originales est un choix solide pour vous. Cela vous donne un assortiment de neuf mélanges de café différents, de sorte que vous ne vous lasserez pas du même goût encore et encore. Il y a Bubbie’s Breakfast Blend, Dreamy Creamy Salted Caramel, Organic Guatemalan, Espress-O Yourself, French Roast from the Coast, Maud’s in the House Blend, Tall, Dark & ​​Handsome, Kona Coast et Dunk Your Donut Shop. Celui-ci n’utilise que du café arabica 100 % de haute qualité, y compris des grains biologiques et issus du commerce équitable. Tous sont torréfiés en Californie et produits avec 100 % d’énergie solaire. Ils sont conçus pour être utilisés avec toutes les cafetières à portion individuelle. Normalement, ce pack coûte 29,90 $. À l’heure actuelle, c’est seulement 23,92 $ !

Paquet de variété de café original à 9 saveurs de Maud (mélanges originaux de 9), 80ct. Énergie solaire produite R… Prix catalogue : 29,90 $ Prix : 23,92 $ Vous économisez : 5,98 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Découvrez également le décaféiné ou le super aromatisé

Le même prix est disponible pour le Pack de variétés originales de décaféiné. Cela a beaucoup des mêmes saveurs mais en échange quelques-unes. Cela comprend Maud’s Mellow Mood, Cinnamon Roll With It, Maud’s Sister Hazelnut, Gone Bananas Foster, French Toast Roast et Raspberry Choco Latte. Vous obtiendrez également 80 tasses dans ce pack. Ce sera également 23,92 $ lorsque vous l’attraperez.

Paquet de variétés de café décaféiné de Maud, 80ct. Produit à l’énergie solaire Recyclable à portion unique Swiss Wat… Prix catalogue : 29,90 $ Prix : 23,92 $ Vous économisez : 5,98 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les Pack de variétés super aromatisées vous offrira 15 saveurs différentes, augmentant ainsi votre profil. Les saveurs supplémentaires que vous obtenez avec cela sont le churro à la cannelle, le rêve au chocolat à la crème de noix de coco, le caramel crémeux au caramel, la tasse de PB et de chocolat, le gâteau au fromage à la crème irlandais, le biscuit à l’avoine de Nana, la vanille française, le hottie biscotti à la vanille et aux amandes et au rhum jamaïcain. En règle générale, ce pack est de 34,70 $. Mais avec cette vente, c’est seulement 27,76 $. Mais vous devrez vous dépêcher pour les obtenir, car ils se vendront.

Paquet de variétés de café super aromatisé de Maud, 80ct. Produit à l’énergie solaire Recyclable à portion unique… Prix catalogue : 34,70 $ Prix : 27,76 $ Vous économisez : 6,94 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.