La vente d’une journée d’Amazon sur les vadrouilles en tissu Turbo Microfiber propose des offres à partir de 16 $

Si vous avez des planchers de bois franc, vous savez à quel point ils peuvent se salir. Pour ceux qui sont constamment au courant des meilleures façons de nettoyer leur maison, vous avez probablement tous les sprays, nettoyants et autres produits. Mais cela peut coûter cher, surtout lorsque vous essayez de nettoyer votre maison plusieurs fois par semaine. Pour ceux qui vivent en appartement, c’est toujours la même chose. Amazon arrive avec des ventes qui peuvent vous aider. Pour l’un, il y a un Aspirateur robot Lefant en vente pour 300 $ aujourd’hui. Mais il y a une autre vente sur laquelle nous avons les yeux rivés. Les outils de nettoyage Turbo Microfiber et les tampons en microfibre sont jusqu’à 40% de remise dans une vente d’un jour.

Pour ceux qui ont un plancher de bois franc, on peut voir des lapins de poussière rouler et des taches resteront sur le sol. L’essuyage des déversements doit être effectué immédiatement. Heureusement, il y a un vente sur les vadrouilles humides et autres outils de nettoyage Turbo Microfiber ça va t’aider. Économiser jusqu’à 40% est quelque chose que vous devrez vous dépêcher pour en profiter.

Économisez jusqu’à 40% sur les vadrouilles humides et les outils de nettoyage Turbo Microfiber Prix: 15,99 $ – 29,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

L’utilisation d’outils de nettoyage Turbo Microfiber tels qu’une vadrouille humide rendra votre maison plus propre

Vous cherchez à éliminer les déversements et la saleté de vos planchers de bois franc, de carrelage ou de vinyle ? Puis le Système de nettoyage de sol pour vadrouille en microfibre Turbo est l’affaire pour vous aujourd’hui. Cela a un balai de 18 pouces avec quatre tampons réutilisables pour un nettoyage complet. Il est efficace contre la saleté, la poussière, les poils d’animaux et plus de débris. Idéal pour votre maison, appartement, bureau, dortoir et plus encore, la tête rotative à 360 degrés vous aide à essuyer sans effort les dégâts. Il est doté d’une poignée télescopique robuste en aluminium qui s’étend jusqu’à 60″.

Vous pourrez atteindre les murs, les fenêtres, sous le canapé et aussi dans d’autres zones. Le régler est simple. Ceci est compatible avec toutes sortes de tampons, tels que Swiffer, Wet Jet, Shark, Bona, et plus encore. Vous pouvez travailler sur de nombreuses surfaces différentes, grâce à la construction en microfibre. Normalement, vous paieriez 50 $ pour cet ensemble. Mais aujourd’hui, achetez-le pour seulement 29,99 $ !

Système de nettoyage de sol Turbo Microfiber Mop – Balayeuse de 18 pouces avec 4 tampons réutilisables et 360-Spin… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Une fois que vous avez votre système de nettoyage Turbo, assurez-vous qu’il dure longtemps en ramassant le Paquet de 4 tampons de vadrouille en microfibre Turbo. Il s’agit d’un ensemble de recharges de qualité supérieure. L’ensemble de tampons en microfibre pour outils de nettoyage Turbo Microfiber est extra épais pour une meilleure absorption. C’est idéal pour épousseter, laver par pulvérisation, essuyer et plus encore. Ils s’adaptent à la plupart des têtes, allant de 10″ à 18″. Ceux-ci fonctionnent avec n’importe quelle tête de vadrouille à bouton Velcro. Afin de les rendre plus propres, vous pouvez les laver à la machine à laver. Économisez 36 % sur ce pack de quatre en l’obtenant pour seulement 15,99 $ !

Lot de 4 tampons de vadrouille en microfibre – Remplacements de têtes de vadrouille en tissu lavable réutilisables Meilleur vaporisateur épais… Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 15,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Dépêchez-vous, car cette offre ne dure que jusqu’à la fin de la journée.

