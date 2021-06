La vente Early Prime Day réduit les outils électriques d’extérieur Greenworks à des niveaux record, aujourd’hui seulement – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Après une période de plus de 90 degrés ici dans le nord-est, je peux dire avec confiance que le temps estival est maintenant à nos portes. Bien sûr, il aurait été agréable de profiter de plus d’une semaine ou deux de beau temps printanier avant que les vagues de chaleur ne commencent à déferler, mais nous n’avons à peu près que deux saisons maintenant. Pour l’intérieur de votre maison, cela signifie qu’il est temps d’éteindre le chauffage et d’augmenter la climatisation – vous devriez également vous procurer un Thermostat Nest tandis qu’ils sont réduits sur Amazon afin que vous puissiez économiser de l’argent sur vos factures d’énergie. Et pour l’extérieur de votre maison, cela signifie plonger directement dans votre routine d’aménagement paysager d’été au lieu d’avoir un peu de temps pour vous détendre entre pelleter la neige et tondre la pelouse.

Heureusement, nous avons des nouvelles fantastiques à ce sujet : il est temps de donner à votre routine d’entretien de la pelouse une sérieuse mise à niveau. Amazon organise actuellement une énorme vente Prime Day sur le leader du secteur Outils électriques d’extérieur Greenworks pour un jour seulement le mardi, et il regorge de remises si importantes que vous ne le croirez pas !

Greenworks est connu de loin comme le meilleur du secteur en matière d’outils d’extérieur alimentés par batterie. La beauté de la configuration de l’entreprise est que vous n’avez besoin que d’un seul jeu de batteries que vous pouvez garder chargées, et elles peuvent alimenter chacun de vos outils.

Est-il temps de tondre la pelouse? Insérez vos piles dans le nouveau Tondeuse à gazon électrique Greenworks que vous avez obtenu sur Amazon avec une énorme remise de 108 $. Il est temps de tailler les haies ? Insérez cette même batterie dans votre Taille-haie électrique Greenworks de 22 pouces, ce qui revient à 95,99 $ au lieu de 150 $. Ces mêmes batteries alimenteront également votre Tronçonneuse sans balais Greenworks, votre Ventilateur axial Greenworks (en vente pour seulement 28,55 $ !), et même des outils à main Greenworks comme le scie circulaire et meuleuse d’angle.

C’est un système tellement fantastique, et tous ces outils et bien plus sont à prix réduit dans la grande vente Prime Day d’un jour d’Amazon mardi. Vous pouvez magasiner toute la vente ici sur Amazon, et toutes les offres individuelles sont répertoriées ci-dessous.

