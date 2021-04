La vente Echo Auto d’Amazon place Alexa dans n’importe quelle voiture pour 25 $, le prix le plus bas de 2021 – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La plus grande création d’Amazon n’est peut-être pas un marché en ligne ou un réseau de distribution national. Cela pourrait en fait être Alexa, dont tant de gens ne peuvent pas imaginer la vie sans. Les gens aiment tellement Alexa chez eux parce qu’il y a des «compétences» infinies que l’assistant personnel virtuel d’Amazon peut gérer. Mais ensuite, ils perdent évidemment l’accès à tous leurs haut-parleurs Echo lorsqu’ils quittent la maison car aucun des haut-parleurs Echo d’Amazon n’est plus portable.

Il va sans dire qu’Amazon est évidemment bien conscient de cette limitation. C’est exactement pourquoi l’entreprise a créé le Écho automatique, qui vous donne un accès mains libres à Alexa dans votre voiture pendant que vous conduisez.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon retournent ces superbes guirlandes Edison d’extérieur – maintenant plus de la moitié! Prix ​​courant: 69,99 $ Prix: 31,43 $ Vous économisez: 38,56 $ (55%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La plupart des gens ne considèrent plus Alexa comme un luxe. Au lieu de cela, l’assistant personnel virtuel d’Amazon est une nécessité ces jours-ci et je ne me souviens même pas à quoi ressemblait la vie avant qu’Alexa ne fasse mes enchères. Alexa allume et éteint les lumières pour moi, elle me montre qui est à ma porte grâce à une Ring Video Doorbell et un Echo Show, elle fait mon café le matin, et elle arme même mon système d’alarme la nuit. Je suis tellement habitué à pouvoir dire des commandes à Alexa que je me suis vraiment surpris à le faire une ou deux fois alors que je n’étais même pas à portée d’un haut-parleur Echo. Oops!

Le seul problème avec toute cette dépendance à l’égard d’Alexa est qu’elle n’est pas facilement accessible une fois que je quitte ma maison. Ou du moins, c’était le cas avant de mettre la main sur l’un des meilleurs appareils intelligents Alexa d’Amazon. Ça s’appelle le Écho automatique, et c’est essentiellement un Echo Dot pour votre voiture. Il vous donne un accès mains libres à toutes les compétences Alexa que vous aimez, et il lit la voix d’Alexa ou la musique en streaming via les haut-parleurs de votre voiture.

C’est un incontournable pour tous ceux qui utilisent Alexa, et il est actuellement en vente pour seulement 24,99 $ au lieu de 50 $. C’est une réduction gigantesque de 50% et c’est le prix le plus bas de 2021 de loin.

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix: 24,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici quelques-unes des informations importantes de la page Amazon:

Votre voix est dans le siège du conducteur: demandez simplement à Alexa de jouer de la musique, de continuer votre livre audio Audible, de consulter votre calendrier, de trouver des entreprises à proximité ou de passer des appels. Avec 8 microphones, Echo Auto vous entend même sur le bruit de la route. Echo Auto démarre en quelques secondes, fonctionne via les haut-parleurs de votre voiture et utilise votre forfait smartphone existant. Comment fonctionne Echo Aut? Echo Auto se connecte à Alexa via l’application Alexa de votre téléphone et joue via les haut-parleurs de votre voiture via l’entrée auxiliaire ou la connexion Bluetooth de votre smartphone. Chaque fois que vous démarrez votre voiture, assurez-vous que le volume de votre téléphone est élevé et réglez votre autoradio sur la bonne entrée. Puis dites «Alexa» – attendez le carillon – et demandez. Actualités et divertissements mains libres: Echo Auto utilise l’application Alexa pour accéder à votre contenu préféré. Demandez simplement à Alexa de lire une chanson, un genre, un artiste ou une station d’Amazon Music, Apple Music, Spotify, Pandora, SiriusXM, etc. Avec TuneIn et iHeartRadio, écoutez des stations de radio locales ou des milliers d’autres du monde entier. Avec Audible, écoutez la plus grande bibliothèque de livres audio au monde. De plus, diffusez des podcasts, écoutez les actualités ou divertissez toute la voiture avec des jeux comme Jeopardy !, 20 questions et plus encore. Tirez le meilleur parti de votre trajet: mettez à jour les listes de tâches, définissez des rappels ou consultez les calendriers pendant que vos yeux restent sur la route. Demandez simplement votre itinéraire et Alexa se connecte aux applications prises en charge telles que Google Maps, Apple Maps ou Waze sur votre téléphone. Alexa peut même vous aider à passer des appels, à passer des appareils Echo compatibles à la maison ou à envoyer une annonce indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Alexa a des compétences: avec des dizaines de milliers de compétences et de comptage, Alexa devient toujours plus intelligente. Les compétences sont comme des applications et vous permettent de jouer à des jeux de road trip comme HeadsUp !, trouver l’essence la moins chère avec GasBuddy, obtenir de l’aide pour stationner avec ParkWhiz ou ParkBob, ou même obtenir une assistance routière avec Nationwide ou Urgent.ly.

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix: 24,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.