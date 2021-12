La vente éclatée sur les écouteurs Sony devrait pousser tout le monde à se précipiter sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les écouteurs sont le genre de cadeau qui enthousiasmerait tout le monde pendant les vacances. Pouvoir écouter votre musique ou vos podcasts préférés pendant que vous faites de l’exercice, que vous vous déplacez ou que vous êtes simplement assis à la maison est une expérience merveilleuse. Que vous préfériez les écouteurs ou les écouteurs supra-auriculaires, c’est à vous de décider. Sony propose les deux et est l’une des meilleures marques du marché. En ce moment, Amazon fait une énorme vente sur écouteurs Sony qu’il faut vérifier.

Nous ne savons pas combien de temps durera cette vente, vous feriez donc mieux d’agir rapidement. Il y a des options pour toutes les circonstances et beaucoup de bonnes affaires dans cet événement. Amazon vous couvre pour une durée limitée. Alors jetez un œil aux offres de casques Sony et rayez tous ceux qui restent sur votre liste de cadeaux de vacances.

Des écouteurs Sony qui annulent le bruit

Casque Sony WH-1000XM4 à réduction de bruit active sur une table. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le meilleur choix dans la gamme d’écouteurs de Sony est sans doute le Casque Sony WH-1000XM4 à réduction de bruit. Dotés de la technologie Dual Noise Sensor, ils sont à la pointe de l’industrie en matière de suppression du bruit. Il y a jusqu’à 30 heures d’autonomie avec une charge rapide, car une charge de 10 minutes vous donne 5 heures de batterie. Les commandes du capteur tactile vous permettent de lire, de sauter et de mettre en pause des pistes tout en contrôlant le volume et en activant votre assistant vocal. Il s’arrête même lorsque vous retirez le casque.

Normalement, ce sont 350 $ et ça vaut vraiment le coup. Mais en ce moment, vous pouvez économiser beaucoup sur eux. Ils ne coûtent que 248 $, un rabais de 29 %! De plus, vous pouvez choisir entre le noir, le bleu et l’argent et ils sont tous de la même couleur.

Si vous ne voulez pas d’écouteurs supra-auriculaires, optez pour le Écouteurs Sony WF-1000XM4. Avec le nouveau processeur intégré V1, ceux-ci annuleront le son autour de vous. La qualité du son et des appels est limpide et la technologie talk-to-chat réduit automatiquement le volume pendant les conversations. Le capteur à conduction osseuse permet une détection vocale claire. La batterie dure huit heures lorsque vous utilisez la suppression du bruit. Ceux-ci sont également réduits à seulement 248 $, une économie de 32 $.

Choisissez entre filaire ou sans fil

Si vous voulez des écouteurs Sony un peu moins chers que les options précédentes, le Sony MDR1AM2 filaire haute résolution Les casques audio au-dessus de la tête peuvent faire l’affaire. Ils sont compatibles avec l’audio haute résolution et fournissent des basses puissantes avec un contrôle de la réponse au rythme. Dotés d’un pilote polymère à cristaux liquides réactif pour plus de clarté, ils sont compatibles avec les smartphones avec un micro distant en ligne. Les oreillettes pivotent pour la portabilité. Économisez 34 % maintenant lorsque vous les obtenez pour seulement 198 $.

Pour une option sans fil qui augmente encore plus les basses, le Casque Sony WH-XB910N Extra BASS à réduction de bruit sont votre choix. L’Extra Bass offre un son profond et percutant. Ils basculeront sans effort entre les appareils et vous pourrez les contrôler avec votre voix. Ils sont compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant. Vous pouvez facilement passer des appels mains libres et contrôler les écouteurs du bout des doigts. Ceux-ci sont en baisse de 40 % à seulement 148 $ aujourd’hui !

Écouteurs Sony à moindre coût

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth véritablement sans fil Sony WF-C500 en cours d’utilisation. Source de l’image : Sony/Amazon

le Casque Sony à réduction de bruit WHCH710N sont également réduits en ce moment. La technologie Dual Noise Sensor que l’on retrouve dans le WH-1000MX4, beaucoup plus cher, se trouve également ici. La batterie peut durer jusqu’à 35 heures avec une seule charge. Vous entendrez plus de détails avec les pilotes de 30 millimètres et vous pouvez utiliser l’assistant vocal pour les contrôler. Les curseurs métalliques réglables les maintiennent à l’aise. Économisez 81,99 $ dès maintenant et achetez-les pour seulement 98 $ !

Vous pouvez également opter pour le Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth véritablement sans fil WF-C500 de Sony. Jusqu’à seulement 58 $ dans cette vente, ils sont étanches IPX4, ce qui les rend parfaits pour faire de l’exercice. Ils offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie et le DSEE restaure les sons haute fréquence perdus lors de la compression. La conception de surface ergonomique est conforme à la plupart des formes d’oreille. Ramassez-les maintenant et vous ne le regretterez pas.

Assurez-vous de rester au courant de toutes les options disponibles pendant que vous le pouvez. Les écouteurs Sony ne sont pas toujours en vente, c’est donc le meilleur moment pour faire de bonnes affaires.

