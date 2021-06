La vente flash d’Apple est lancée aux côtés des offres de 100 $ sur l’iPad Pro M1

Nous nous dirigeons vers le week-end avec toutes les meilleures offres d’aujourd’hui avec en tête d’affiche une nouvelle vente flash Apple chez Best Buy. C’est à côté d’un nouveau plus bas historique sur le dernier iPad Pro M1 de 12,9 pouces à 100 $ de rabais et une offre rare sur la toute nouvelle Apple TV 4K. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Best Buy lance la vente flash Apple

Best Buy se dirige vers le week-end avec une autre chance de bénéficier de remises de dernière minute sur les cadeaux de la fête des pères lors de sa vente flash d’été sur les technologies. Jusqu’à la fin de la journée, vous pourrez économiser sur une sélection des derniers accessoires Apple, Mac M1, téléviseurs OLED, Chromebooks, etc. En tête d’affiche de toutes les remises, Apple AirPods Max pour 499 $ dans presque tous les styles. En baisse par rapport au taux habituel de 549 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente qui était limitée à certains coloris et fait baisser le prix au plus bas historique pour la deuxième fois seulement.

Les nouveaux AirPods Max d’Apple apportent de nombreuses fonctionnalités qui ont été des agrafes dans ses véritables écouteurs sans fil à une conception supra-auriculaire soutenue par la puce H1. Outre la suppression active du bruit et la prise en charge de l’audio spatial, vous envisagez également une lecture de 20 heures, la prise en charge de Hey Siri et un design haut de gamme composé d’aluminium, d’un auvent en maille tricotée et de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante mais coûteuse dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement à ce dernier.

iPad Pro 12,9 pouces M1 maintenant 100 $ de réduction

Amazon propose actuellement le dernier Apple 12,9 pouces M1 iPad Pro Wi-Fi 256 Go pour 1 099 $. En baisse par rapport à son taux courant habituel de 1 199 $, l’offre d’aujourd’hui marque le tout premier rabais à ce jour chez le détaillant et un nouveau plus bas historique.

En tant que dernière itération de la gamme de modèles d’iPad Pro d’Apple, la dernière version se distingue par l’inclusion nouvelle d’une puce M1 pour offrir des performances encore meilleures. Outre un port Thunderbolt complété par une connectivité Wi-Fi 6, vous regardez également le tout nouvel écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. Cela s’ajoute à toutes les fonctionnalités habituelles telles que la prise en charge d’Apple Pencil, Face ID et 512 Go de stockage.

La dernière Apple TV 4K voit les premières remises Amazon à partir de 170 $

Amazon propose la toute nouvelle Apple TV 4K 32 Go pour 170 $. Cela ne marque que la deuxième remise majeure que nous avons suivie, un nouveau plus bas d’Amazon, et n’est qu’à 5 $ du plus bas historique. Le dernier appareil de streaming d’Apple est alimenté par la puce A12 Bionic pour une superbe image 4K HDR et 60FPS avec Dolby Vision. Ce modèle est livré avec 32 Go de mémoire, mais la version 64 Go est également en vente pour seulement 20 $ supplémentaire. Grâce à la nouvelle télécommande Siri, vous pouvez diffuser vos favoris sur plusieurs plates-formes et tout explorer en magasin avec Apple TV+, Apple Arcade, Fitness+ et plus encore. En plus de cela, il sonnera aussi bien qu’il en a l’air avec le son surround Dolby Digital + 7.1 et le réglage fin supplémentaire de la puce A12.

