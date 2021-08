La vente Hello Sunshine, ‘The Suicide Squad’ et ‘The White Lotus’

La société de médias de Reese Witherspoon, Hello Sunshine, a été vendue à une société de médias soutenue par Blackstone pour environ 900 millions de dollars la semaine dernière. Chris et Andy parlent de ce que la vente peut nous dire sur l’état de l’industrie de la télévision en ce moment (1:00). De plus, le nouveau The Suicide Squad ajoute un autre cran dans la guerre DC contre Marvel (25:50) et l’avant-dernier épisode de The White Lotus (41:20).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner:: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS