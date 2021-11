La vente LifeProof Cyber ​​​​Monday réduit de 25 % les étuis et tout le reste dans le magasin

Si vous avez acheté un smartphone dans le cadre des meilleures offres Cyber ​​Monday Samsung Galaxy ou si vous aviez déjà le téléphone de votre choix, vous voudrez garder cet appareil protégé. LifeProof propose des étuis robustes pour une variété de téléphones, y compris le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G et le Galaxy A52 économique. En fait, l’ensemble du site Web LifeProof est à 25 % de réduction pour le Cyber ​​Monday.

La sélection de coques Android de LifeProof est plus petite que sa liste d’options pour les utilisateurs d’iPhone, mais plusieurs coques sont encore disponibles.

Économisez 25 % chez LifeProof le Cyber ​​Monday

LifeProof propose également des réductions sur les protecteurs d’écran, les clips de ceinture, les supports rapides, etc. Si vous utilisez votre téléphone comme GPS, vous bénéficiez même d’une remise de 25 % sur un support de pare-brise pour voiture.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.