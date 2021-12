La vente massive d’écouteurs Beats sur Amazon nous a arrêtés net

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Trouver le casque qui vous convient n’est pas toujours la tâche la plus simple. Tout dépend du type d’écouteurs que vous recherchez. Si vous préférez les écouteurs, il y a une tonne de choix. Les écouteurs suspendus sont un autre favori populaire. Souhaitez-vous des écouteurs ou des écouteurs filaires ou sans fil ? Les choix semblent être infinis. Mais quand une marque comme Beats propose une énorme vente d’écouteurs, vous en prenez note. le Vente d’écouteurs Beats se passe sur Amazon en ce moment est sûrement à vérifier.

La vente d’écouteurs Beats sur Amazon propose des réductions sur presque tous les modèles d’écouteurs Beats. C’est vrai. Vous pouvez obtenir de grosses remises sur la gamme Beats by Dre. Ne nous croyez pas ? Découvrez les offres par vous-même. Nous ne savons pas combien de temps ils dureront, mais ce ne sera pas trop long.

La vente d’écouteurs Beats vous offre tout ce que vous voulez

Les écouteurs sans fil Powerbeats Pro et leur étui. Source de l’image : Beats/Amazon

Nous commençons d’abord par le Écouteurs sans fil Powerbeats Pro. L’une des options les plus vendues avec plus de 62 000 évaluations sur Amazon, ce sont des écouteurs hautes performances totalement sans fil. Vous profiterez jusqu’à neuf heures d’écoute avec une seule charge et pouvez en obtenir jusqu’à 24 avec l’étui de charge. Les crochets d’oreille bien ajustés les maintiennent stables dans vos oreilles. La conception légère est conçue pour le confort.

Il y a moins de décrochages et une portée Bluetooth étendue, grâce à la puce de casque Apple H1 et au Bluetooth de classe 1. La conception renforcée est à la fois résistante à la sueur et à l’eau. À partir de 149,95 $ dans certaines couleurs, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur celles-ci dès maintenant.

Plus d’écouteurs pour vous

Ce ne sont pas les seuls écouteurs parmi lesquels vous pouvez choisir. le Beats Studio Buds sont également des écouteurs sans fil. Ils ont une plate-forme acoustique personnalisée qui offre un son puissant et équilibré. Vous pouvez contrôler votre son avec des modes d’écoute distincts. Les trois tailles d’embouts auriculaires souples offrent un ajustement stable et confortable. Ils sont résistants à la transpiration et à l’eau, classés IPX4, et offrent jusqu’à huit heures d’écoute. Ceux-ci sont réduits à seulement 99,95 $, vous faisant économiser 50 $.

le Puissance élevée sont des écouteurs sans fil performants qui s’enroulent autour de votre cou. Ceux-ci offrent jusqu’à 15 heures d’écoute et les crochets d’oreille à ajustement sécurisé sont réglables. Compatibles avec les appareils iOS et Android, ceux-ci ont un design renforcé et élégant. Obtenez-les pour seulement 112 $ au lieu de 150 $. Vous pouvez également opter pour le Écouteurs sans fil Beats Flex, qui ont une batterie qui dure 12 heures. Les écouteurs magnétiques ont une fonctionnalité de pause/lecture automatique. Le câble Flex-Form et les quatre embouts auriculaires vous permettent de les personnaliser à votre convenance. Obtenez-les pour seulement 49,76 $ maintenant.

Trouvez un casque d’écoute maintenant

Porter Beats Solo3 Source de l’image : Beats/Amazon

Si vous préférez les écouteurs suspendus, il existe deux excellentes options dans cette vente d’écouteurs Beats. le Beats Studio3 peut vous aider à bloquer le monde qui vous entoure. Ces écouteurs sans fil sont dotés d’une technologie de suppression active du bruit pur pour bloquer activement le bruit externe. Vous profiterez d’une expérience d’écoute premium avec un étalonnage audio en temps réel. La puce W1 d’Apple offre une connectivité formidable ainsi que des capacités Bluetooth à la pointe de l’industrie. Écoutez jusqu’à 22 heures avec une seule charge. Seuls le noir mat et le gris ombré sont fortement réduits, car vous pouvez les obtenir pour seulement 199,99 $ au lieu de 350 $.

Vous pouvez également choisir le Casque Beats Solo3. Ceux-ci offrent une autonomie incroyable de 40 heures et disposent de Fast Fuel. Vous pouvez les charger pendant cinq minutes pour obtenir trois heures de lecture lorsque la batterie est faible. Les oreillettes confortables sont réglables pour s’adapter plus facilement. Ils sont durables, se connectent facilement et sont parfaits à porter pendant longtemps. Économisez 70 $ en plusieurs couleurs et obtenez-les pour seulement 129,95 $.

Ces offres ne dureront pas, alors vous feriez mieux de vous dépêcher.

Découvrez notre test du Beats Fit Pro !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.