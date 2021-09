La vente massive met tous les yeux sur la Fed

À la recherche d’une Fed accommodante… le secteur de la crypto subit un nouveau repli… l’or enregistrera-t-il un jour une impulsion ?

Demain, tous les regards sont tournés vers la Fed.

C’est l’annonce de la Fed la plus attendue de mémoire récente. Les investisseurs s’attendent à des indications sur le calendrier et la portée d’une diminution des achats d’obligations par la Fed.

Les économistes interrogés par Bloomberg s’attendent à ce que la réunion de novembre soit celle où nous aurons une annonce officielle sur la réduction par la Fed de ses achats mensuels de 80 milliards de dollars de bons du Trésor et de 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

Sur les 52 économistes interrogés, les deux tiers attendent novembre. Plus de la moitié d’entre eux pensent que le tapering commencera en décembre.

Mais comme nous l’avons noté dans le Digest d’hier, Louis Navellier pense que nous aurons plus d’informations demain, ce qui calmera les marchés.

De l’alerte flash du Platinum Growth Club de Louis hier :

Je m’attends à une déclaration dovish. Je m’attends à ce que la Fed précise qu’elle va commencer à diminuer. Mais ce ne sera probablement qu’un mini-cône, pas un gros. Et donc, je pense que cela sera interprété comme accommodant, et le marché se redressera.

***Louis n’est pas le seul à s’attendre à une Fed accommodante

Notre expert en hypercroissance, Luke Lango, s’attend également à ce que la Fed dise au marché ce qu’elle veut entendre, entraînant un rebond en fin de semaine.

Fait intéressant, Luke pointe vers la volatilité d’hier comme un signal clair au président de la Réserve fédérale, Jay Powell.

Extrait de la dernière mise à jour de Luke sur Hypergrowth Investing :

La Fed doit se réunir aujourd’hui et demain pour discuter de la politique monétaire. De nombreux membres de la Fed ont exprimé un ton belliciste avant cette réunion, plaidant pour un resserrement via une diminution des achats d’actifs. Wall Street est préparée à cela – les investisseurs sont en grande partie « OK » avec une diminution progressive et régulière. Mais Wall Street ne veut rien de plus, et ils le font savoir à la Fed en vendant des actions avant la réunion, en disant essentiellement : « Hé, Fed, si vous resserrez plus agressivement que vous ne l’avez signalé, le marché boursier va s’effondrer, et le monde entier va vous blâmer. C’est un coup de semonce. Et ça marchera.

Luke pense qu’aujourd’hui et demain pourraient être agités sur les marchés. Mais demain à 14 h HE, Powell montera sur scène. Luke prévoit qu’il annoncera un cône, tout en le livrant sur un ton ultra-dovish – plaire aux marchés.

Cela conduira à un rebond du marché pour clôturer la semaine.

*** Si vous suivez les flux monétaires, les investisseurs américains s’attendent également à cette Fed « Wall-Street-friendly »

De la recherche d’Alpha :

Le marché assiste à une “réallocation monstre des liquidités aux actions alors que la menace de redistribution fiscale s’éloigne et que la Fed devrait rester favorable à Wall St (liquidité la plus facile depuis juillet 2007)”, a écrit Michael Hartnett, stratège en chef des investissements de BofA, dans le “Flow Spectacle » note vendredi.

Quelle est l’ampleur de cette réaffectation ?

La semaine dernière, les investisseurs ont abandonné leurs liquidités au profit des actions au rythme le plus rapide de toute l’année. Les sorties de fonds du marché monétaire ont enregistré 43,5 milliards de dollars, le plus important de 2021, selon Refinitiv Lipper.

Il s’agit également de l’afflux le plus important jamais enregistré dans les fonds américains à grande capitalisation. C’était 28,3 milliards de dollars, pour être exact. Les fonds de croissance ont vu près de 7 milliards de dollars, les petites capitalisations en ont obtenu 4,2 milliards.

Ainsi, les résultats de la réunion du FOMC de demain pourraient être un moteur de marché. Nous vous ferons savoir comment cela se passe ici dans le Digest.

*** Les actions ne sont pas la seule classe d’actifs dans le rouge récemment – le secteur de la cryptographie a subi une vente massive

On dirait que le bitcoin et le secteur de la crypto ont enfin commencé à prendre le virage après la baisse de 50%+ depuis le printemps. C’était jusqu’à ce qu’un crash éclair d’il y a deux semaines n’introduise plus de faiblesse.

La vente massive de classes d’actifs d’hier a également touché la crypto.

De Forbes :

Les prix des crypto-monnaies ont plongé lundi matin lors d’une liquidation généralisée du marché déclenchée par des craintes d’un défaut de paiement potentiellement catastrophique en Chine, poussant bon nombre des plus grandes monnaies numériques du monde à leurs niveaux les plus bas en plus d’un mois. La valeur des crypto-monnaies mondiales a plongé à moins de 1,9 billion de dollars à 8 h 45 HAE lundi, près de 11% de moins que 24 heures auparavant et reflétant une perte de plus de 250 milliards de dollars, selon le site Web de données cryptographiques CoinMarketCap.

Les retraits comme celui-ci ne sont jamais amusants, mais ils ne sont pas inhabituels. Il est donc essentiel d’éviter d’interpréter la « faiblesse temporaire » comme un signe de « malheur imminent ». Il ne s’agit que de la volatilité crypto standard.

Luke, qui est également notre spécialiste de la cryptographie, a fait écho à ce même point dans sa mise à jour samedi d’Ultimate Crypto. Et c’était avant la faiblesse du secteur d’hier.

Après avoir souligné les nouvelles d’adoption haussière concernant plusieurs avoirs du portefeuille Ultimate Crypto, Luke a écrit :

Cela ne veut pas dire que nous n’obtiendrons pas une vente massive ici bientôt. Nous pouvons. C’est ce que font les cryptos – de temps en temps, ils plongent. Mais cela veut dire que l’adoption par les consommateurs progresse à une vitesse vertigineuse, et l’adoption par les consommateurs déterminera finalement la trajectoire de prix à long terme des cryptos. C’est pourquoi nous sommes plus optimistes que jamais, et pourquoi nous serons d’énormes acheteurs lors de tout futur plongeon dans les cryptos.

Soit dit en passant, si vous l’avez manqué, la semaine dernière, Luke s’est entretenu avec un autre expert en crypto, Charlie Shrem, pour discuter des énormes opportunités dans le secteur de la crypto.

En bref, ils pensent qu’un nouveau marché haussier massif de la crypto est en train de se former et que certaines cryptos sont susceptibles de devenir paraboliques. La faiblesse comme nous le voyons actuellement est d’offrir aux investisseurs des prix d’entrée très réduits pour les cryptos de premier plan.

Si vous cherchiez depuis un moment pour commencer un portefeuille de crypto, c’est une bonne opportunité. Pour regarder la rediffusion gratuite de l’événement de Luke et Charlie, cliquez simplement ici.

*** Pendant ce temps, même avec des actions et des cryptos en baisse et des inquiétudes en hausse, l’or ne peut toujours pas rattraper une offre

Il fut un temps où les ventes massives d’actions et d’autres classes d’actifs effrayaient les investisseurs, entraînant d’énormes afflux dans la « couverture du chaos » de l’or.

Bien que ce temps puisse revenir, il n’est pas là pour le moment.

Hier, alors que les trois principaux indices boursiers ont chuté de plus de 2%, l’or a bâillé, à peine plus haut (et l’argent a en fait perdu 0,6%).

Notre spécialiste macro et rédacteur en chef d’Investment Report, Eric Fry, a mis une tournure poétique sur ce…

Le métal jaune enregistre à peine une impulsion pour le moment. La plupart des figures de cire à l’intérieur du musée Madame Tussauds semblent plus vivantes et réalistes.

Mais le problème avec l’or, c’est qu’il a tendance à revenir de la tombe au moment exact où les investisseurs abattus le laissent finalement pour mort.

Retour à Éric :

Après une décennie de dormance de l’or de 1991 à 2001, par exemple, il a soudainement repris vie et a grimpé de 500 % au cours de la décennie suivante. Plus récemment, le prix de l’or a baissé de 40 % au cours de la période de sept ans allant de 2011 à 2018. Mais il s’est ensuite ravivé une fois de plus et a rebondi jusqu’à 70 % par rapport à son plus bas de 2018. Ce rallye était probablement la première phase de ce qui deviendra un mouvement beaucoup plus important. Maintenant que le prix de l’or a passé plus d’un an à aller nulle part, il a pris beaucoup de repos pour son prochain mouvement majeur à la hausse.

Franchement, le pessimisme est devenu si intense que l’or commence à ressembler à un commerce de rêve pour un investisseur à contre-courant.

Revenons à Eric pour mettre quelques chiffres là-dessus :

La plupart des gens veulent peu à voir avec l’or pour le moment. Sur une base nette, les investisseurs ont retiré plus de 15 milliards de dollars du ETF Actions aurifères SPDR (GLD) au cours des 12 derniers mois. C’est le retrait le plus rapide et le plus important de ce fonds aurifère depuis 2013.

Pour résumer les attitudes approximatives des investisseurs d’aujourd’hui, ils aiment les actions, adorent les cryptos et ont pitié de l’or et de l’argent. “Les deux métaux souffrent d’un manque total d’intérêt des investisseurs”, s’est plaint Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank A/S, lors de la liquidation brutale de jeudi.

Mais n’oubliez pas qu’il y a deux macro-facteurs dans le coin de l’or : l’inflation et la montée en flèche de la dette publique.

Eric note que le déficit fédéral sur 12 mois s’élève à 2 800 milliards de dollars… ce qui représente un énorme 12,5 % du PIB américain. Pendant ce temps, le taux d’inflation moyen sur six mois aux États-Unis atteint des niveaux jamais vus depuis 30 ans.

Retour à Éric :

Historiquement, les grands, grands déficits des gouvernements, associés à de grands, grands chiffres d’inflation, déclenchent de grands, grands rallyes de l’or. Peut-être que cette fois est différente. Mais il y a une raison pour laquelle de nombreux investisseurs chevronnés disent que « Cette fois, c’est différent » est l’expression la plus chère en finance. Parce que c’est…

Nous continuerons à vérifier le pouls ici dans le Digest et vous le ferons savoir.

Rendez-vous ici demain pour le post-mortem sur l’annonce de la Fed.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg