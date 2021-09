La vente Monster Hunter de Nintendo réduit cinq jeux et beaucoup de DLC Rise

in

Nintendo et Capcom ont lancé une vente spéciale de franchise Monster Hunter sur Switch et 3DS, offrant une remise sur plusieurs jeux et articles DLC.

Toutes les offres répertoriées ci-dessous resteront en ligne sur les eShops Switch et 3DS jusqu’à 23h59 PT le 3 octobre, conformément à la vente actuelle de Nintendo Blockbuster qui propose actuellement plus de 300 jeux à des prix réduits.

Si vous vous rendez sur l’eShop, vous découvrirez également des offres pour Monster Hunter Rise Deluxe Edition et quatre packs DLC. Assurez-vous simplement de posséder une copie du jeu de base avant d’acheter un DLC.

Cette remise Rise est-elle suffisante pour vous inciter à acheter ? C’est peut-être le moment idéal pour se lancer pour la première fois dans l’un des jeux les plus anciens ? Faites-nous savoir si vous acceptez l’une de ces offres dans les commentaires ci-dessous.