La vente Nomad Apple bénéficie de 20% de réduction sur les accessoires et plus

Nous sommes maintenant au milieu de la semaine, et un nouveau Nomad réduction de 20 La vente d’accessoires Apple sur tout le site est en ligne. C’est à côté d’un nouveau lot de remises Anker de 14 $ et jusqu’à 41% de réduction Éclairage Philips Hue. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Nomad lance 20% de réduction sur la vente d’accessoires Apple sur tout le site

Nomad a lancé un réduction de 20 vente sur tout le site aujourd’hui qui réduit presque toute la collection d’accessoires Apple populaires de la marque. Des toutes premières remises sur les nouveaux étuis pour iPhone 13 aux bracelets et chargeurs Apple Watch récemment rafraîchis, vous trouverez les finitions en cuir emblématiques de Nomad disponibles dans tout le lot. Il s’agit de la première de ces ventes depuis des mois chez Nomad et une excellente occasion d’éviter la ruée vers les achats des Fêtes et les avertissements de rupture de stock plus tard dans le mois.

L’un de nos meilleurs choix est les nouveaux étuis Nomad Modern Leather pour iPhone 13, qui tombent à 48 $. À partir de 60 $, vous bénéficiez du premier rabais de quelque nature que ce soit depuis son lancement et d’une rare chance d’économiser sur notre offre de cuir préférée. Couvrant votre nouvel iPhone 13 dans une construction en cuir Horween, cet étui développera une patine robuste au fil du temps et dispose d’une protection contre les chutes de 10 pieds en plus de la compatibilité MagSafe. Plongez dans notre revue Testé avec 9to5Toys pour voir de plus près à quoi s’attendre.

Anker réduit l’équipement iPhone à partir de 14 $

Après la vente Nomad Apple, Anker lance aujourd’hui un nouvel événement en milieu de semaine et profite enfin de toutes les premières économies du Black Friday que nous avons vues au début du mois. Vous recherchez des remises importantes sur les accessoires pour smartphones, les mises à niveau de la maison intelligente, les équipements Mac, et plus encore. Parmi toutes les autres remises, le chargeur Anker PowerPort Atom III 45W Slim USB-C de 24 $. En baisse de 36 $, vous bénéficiez du premier rabais depuis plusieurs mois, l’offre d’aujourd’hui vous faisant économiser 33 % et égalant le plus bas historique.

Ce chargeur USB-C compact présente un design unique qui ne dépasse pas du mur tout en fournissant suffisamment de puissance pour compléter presque tout l’équipement de votre transport quotidien Apple. Son port USB-C de 45 W peut alimenter tout, des iPhones aux iPads et plus encore avec des vitesses GaN. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Philips Hue s’allume maintenant jusqu’à 41% de réduction

Amazon propose désormais jusqu’à 41% de réduction sélectionnez l’équipement pour la maison intelligente Philips Hue. Vous pouvez désormais compter sur le pack de 3 ampoules LED intelligentes Philips Hue White et Color Ambiance pour 80 $. Régulièrement jusqu’à 135 $, c’est 41 % ou 55 $ de réduction sur le taux en vigueur et un nouveau plus bas historique d’Amazon.

Bien que ces ampoules intelligentes puissent être utilisées sans concentrateur via Bluetooth, elles s’intégreront également parfaitement aux configurations existantes basées sur le concentrateur Hue. Ces ampoules A19 E26 peuvent créer l’ambiance avec jusqu’à 16 millions d’options de couleurs contrôlables via des commandes vocales ou votre smartphone. Il existe également une prise en charge de l’éclairage adaptatif HomeKit.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Anker Soundcore Frames Review: lunettes de soleil intelligentes de style échangeable rapidement [Video]

Examen DJI Action 2: cette nouvelle caméra d’action modulaire est-elle le tueur GoPro? [Video]

Revue Epos H6Pro : Casque de jeu filaire haut de gamme avec des détails incroyables [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :