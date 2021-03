La vente printemps 2021 de Square Enix offre de grosses réductions sur Switch et 3DS

Le printemps est presque là, et quelle meilleure façon de célébrer cette occasion qu’avec une nouvelle vente eShop. C’est une grosse cette fois, y compris des réductions sur certains des plus gros frappeurs de Square Enix, y compris Final Fantasy, Dragon Quest, Star Ocean, et plus.

Couvrant principalement les jeux Switch, deux jeux 3DS sont également inclus – Explorateurs de Final Fantasy et Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call.

Vous pouvez trouver la liste complète ici, mais voici quelques-unes de nos principales recommandations:



En direct maintenant au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord, la vente de printemps 2021 de Square Enix sera disponible jusqu’au 24 mars à 8h59 PT / 16h59 GMT.