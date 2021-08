La vente publique de Cardano Innovators KICK.IO se prépare pour le décollage sur ExMarkets, le 16 septembre

Après un mois de juillet abyssal, le monde de DeFi reprend de la vitesse – avec Cardano en tête du peloton. Alors que le prix de Cardano atteint de nouveaux sommets, sa vaste communauté est à la recherche de projets qui accéléreront la réorientation sismique de l’industrie DeFi loin d’Ethereum.

KICK.IO, une rampe de lancement de collecte de fonds non dépositaire sur le réseau Cardano, promet de lancer ce plan. Pour atteindre ses objectifs, elle a choisi de tenir son IEO sur ExMarkets le 16 septembre, un échange décentralisé qui devient de plus en plus un nom familier au sein de la communauté Cardano. Suite au succès des ventes publiques de ADAX et YaySwap (parmi tant d’autres) – le choix de la plateforme ne surprend personne.

KICK.IO La plate-forme devrait devenir le lieu où la vaste communauté de Cardano peut se réunir pour financer des projets à forte croissance et choisir les gagnants de demain. Dirigé par une équipe de professionnels de la finance, KICK.IO offre une prise en charge complète des jetons natifs Cardano, ainsi qu’une suite de capacités de démarrage et d’approbation de projet dont les projets ont besoin pour prospérer et prospérer. En veillant aux intérêts des investisseurs, KICK.IO veille à ce que seuls les projets les plus crédibles et les plus prometteurs réussissent – ceux qui ont le plus grand potentiel pour apporter une contribution significative à l’écosystème Cardano.

Vente publique KICK – Lancement le 16 septembre 2021

KICK.IOLa vente de s devrait être rendue publique le 16 septembre et est déjà largement sursouscrite par les investisseurs particuliers et institutionnels, et avec le plafond fixe de 22 680 000 $, les possibilités sont infinies. La phase 1 de la vente de jetons verra 24 500 000 jetons vendus pour 0,22 $ par jeton, et la phase 2 de la vente de jetons verra 14 000 000 jetons vendus pour 0,26 $ par jeton. Visitez le site Web pour en savoir plus sur la vente de jetons ou contactez l’équipe de vente de KICK.IO !

