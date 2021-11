La vente Roku Cyber ​​Monday comprend une offre exceptionnelle sur la Streambar

L’une des meilleures offres de la vente est sur le Roku Streambar. C’est exactement ce à quoi cela ressemble – une barre de son avec des capacités intelligentes Roku intégrées. Roku OS est idéal pour accéder à tous vos services de streaming préférés, et le Streambar vient de passer de 120 $ à un prix inédit de 79,99 $ dans la vente.

Barre de flux Roku

Profitez d’une interface simple et rapide avec les chaînes les plus récentes et les plus populaires, ainsi que d’un accès à des divertissements gratuits sans fin. Vous pouvez diffuser en 4K, avec une résolution nette et des couleurs vives optimisées pour n’importe quel téléviseur.

Offres Roku Cyber ​​Monday

Roku Express pour 19,99 $ (10 $ de rabais) d’Amazon et Roku Roku Streambar pour 79,99 $ (50 $ de rabais) d’Amazon et Roku Roku Streaming Stick 4K pour 29 $ (21 $ de rabais) d’Amazon et Roku Roku Streaming Stick Plus pour 29,99 $ (15 $ de rabais) d’Amazon et Roku Roku Express pour 19 $ (11 $ de rabais) d’Amazon Roku Ultra LT pour 74,99 $ (15 $ de rabais) d’Amazon

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez avec Roku, vous trouverez de nombreuses autres offres sur les services et le matériel de streaming sur notre hub de streaming Cyber ​​Monday.

