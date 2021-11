La vente Simply Mac Black Friday offre des économies allant jusqu’à 50%

La vente Simply Mac Black Friday est lancée, offrant jusqu’à 50 % d’économies sur toute une gamme de produits et d’accessoires Apple – avec des scooters Segway pour enfants et adultes en plus !

Si vous recherchez un nouveau MacBook, la société vous permet non seulement d’économiser de l’argent sur les modèles bas de gamme et haut de gamme, mais elle propose également un HomePod mini à moitié prix avec tout achat de Mac…

Macs de budget à premium, jusqu’à 350 $ de réduction

Cette semaine est le plus grand événement Mac de Simply Mac avec jusqu’à 350 $ de réduction sur les nouveaux Mac, y compris certaines des meilleures remises à ce jour sur les tout nouveaux modèles de MacBook Pro 14″ et 16″ d’Apple introduits le mois dernier.

MacBook Air 13 pouces 879,99 $ (rég 999 $) MacBook Pro 13 pouces 1149 $ (rég 1299 $) MacBook Pro 14 pouces 1799 $ (rég. 1999 $) MacBook Pro 16 pouces 2199 $ (rég 2499 $) iMac 24″ 1149 $ (rég 1299 $) iMac 27″ 1599 $ ( Rég 1799 $)

Si l’abordabilité est votre objectif, Simply Mac vous propose un MacBook Air 13 pouces d’occasion certifié à 499,99 $ avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Bien sûr, c’est un modèle Intel 2017, mais c’est toujours une machine très performante pour les tâches quotidiennes. Il y a une raison pour laquelle la plupart des cafés en sont pleins ! Le modèle de base vous permet d’économiser 100 $. Besoin d’un peu plus de rangement ? Pour seulement cinquante dollars de plus, vous obtenez le modèle 256 Go, à 549,99 $.

Achetez l’un de ceux-ci – ou n’importe quel autre Mac – et vous pouvez acheter un HomePod mini en même temps pour 50 % de réduction !

Protégez votre iPhone à partir de 9,99 $

La vente Simply Mac est également le moment idéal pour protéger votre iPhone. Les étuis de protection en silicone de marque simple sont à moitié prix, à 9,99 $ au lieu de 19,99 $, pour n’importe quel modèle d’iPhone 12 – du mini au Pro Max – dans n’importe quelle couleur.

Si vous voulez garder votre écran vierge, tous les protecteurs d’écran Gadget Guard Black Ice ne coûtent que 9,99 $, ce qui vous permet d’économiser 30 $ ! Ne traînez pas, à ce prix, ils ne dureront pas longtemps.

Enfin, les coques Otter Box pour iPhone 12 sont à 25 % de réduction.

Accessoires de bureau pour votre Mac

Si vous souhaitez offrir à votre bureau une mise à niveau élégante, les accessoires en écocuir Satechi sont à 30% de réduction. Cela comprend le sous-main et le tapis de souris en cuir, chacun dans un choix de couleurs.

Trottinettes électriques Segway

Vous voulez un moyen de transport personnel pour le dernier kilomètre – ou simplement une façon amusante de vous déplacer ? Simply Mac offre de grandes économies sur les scooters électriques Segway pour enfants et adultes. Le Segway Ninebot ZING E8 convient aux enfants de 6 à 12 ans et donne la priorité à la sécurité. Les caractéristiques comprennent des modes de conduite limitant la vitesse, de multiples options de freinage et des bandes réfléchissantes. Le Ninebot ZING est à 15 % de réduction, à seulement 199,99 $.

Mais les scooters sont trop amusants pour les limiter aux enfants. Les adultes peuvent obtenir 100 $ de réduction sur le Ninebot KickScooter E45. Il s’agit d’une technologie sérieuse, avec son moteur hautes performances personnalisé de 700 W et sa batterie 18650 haut de gamme vous propulsant jusqu’à 18,6 mph et empruntant des pentes aussi raides que 20 % ! Il est aussi élégant que puissant, avec tous les principaux composants intégrés dans la potence et aucun faisceau de câbles visible. Le Ninebot Kickscooter E45 est à vous pour 699,99 $ (rég. 859,99 $).

Gardez un œil sur le site Simply Mac pour plus d’offres, car la société prévoit également de proposer un certain nombre d’offres quotidiennes cette semaine et la prochaine sur des produits comme Apple Watch et plus encore. Découvrez toutes les bonnes affaires ici.

