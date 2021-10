La vente SSD et microSD d’Amazon propose des offres folles pour une journée seulement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous devez garder vos informations privées. Vos informations se propageront de nombreuses manières sur Internet, car les violations de données et les piratages de mots de passe se produisent tout le temps. Vous devez être protégé contre ce genre de crimes et d’instances. Cela est vrai lorsque vous utilisez votre ordinateur, ordinateur portable, tablette ou smartphone. Vous n’êtes peut-être pas au courant de toutes les attaques, nous sommes donc là pour vous aider. Amazon l’est aussi, car le site propose fréquemment une tonne d’offres différentes. L’ajout de logiciels à votre ordinateur comme le Norton 360 Deluxe 2021 est une excellente idée. Il ne reste plus que 34,99 $ aujourd’hui, ce qui vous permet d’économiser 61 % sur le prix normal ! Mais si vous cherchez à protéger vos fichiers, Amazon propose une vente massive d’une journée sur stockage de données c’est sûr de vous épater.

Cette vente sur stockage de données couvre des fabricants tels que Crucial, Lexar, Toshiba, etc. Des cartes microSD aux disques durs externes en passant par les lecteurs flash, il existe de nombreuses options ici pour vous aider à protéger vos fichiers. Vous pouvez économiser jusqu’à 49% sur cette vente aujourd’hui. Mais rappelez-vous, cela ne dure que jusqu’à la fin de la journée. Alors il va falloir se dépêcher.

Jusqu’à 49% de réduction sur le stockage de données Prix : 19,99 $ – 519,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Stockage de données sur cartes SDXC

Une carte SD Lexar avec une caméra. Source de l’image : Lexar/Amazon

Nous allons commencer avec de superbes packs que vous pouvez récupérer. Les Carte Lexar Professional 1667 x 128 Go SDXC UHS-II est parfait pour les photographes et vidéastes professionnels. Vous pouvez profiter de vitesses de transfert en lecture jusqu’à 250 Mo/s. Celui-ci est proposé en trois capacités différentes : 64 Go, 128 Go et 256 Go. Ceci est rétrocompatible avec les appareils UHS-I et l’unité unique de 128 Go est en baisse de 40% aujourd’hui, en vente pour seulement 29,99 $. UNE deux paquets vous coûtera seulement 58,99 $, une économie de 41 $.

Carte Lexar Professional 1667x 128 Go SDXC UHS-II, jusqu’à 250 Mo/s en lecture, pour la photographie professionnelle… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cartes Lexar Professional 1667x 128 Go (paquet de 2) SDXC UHS-II, jusqu’à 250 Mo/s en lecture, pour… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 58,99 $ Vous économisez : 41,00 $ (41%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vous pouvez également profiter de cette vente sur le stockage de données avec des capacités plus importantes. Les Carte de 256 Go est seulement 59,54 $. Il y a aussi le Carte Lexar Professional 2000 x 128 Go SDXC UHS-II qui a des vitesses de transfert jusqu’à 300 Mo/s. Les Option 128 Go de cela ne représente que 109,99 $, en baisse de 80 $.

Carte Lexar Professional 1667x 256 Go SDXC UHS-II, jusqu’à 250 Mo/s en lecture, pour la photographie professionnelle… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 59,54 $ Vous économisez : 40,45 $ (40%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Carte Lexar Professional 2000 x 128 Go SDXC UHS-II, jusqu’à 300 Mo/s en lecture, pour reflex numérique, qualité cinéma V… Prix catalogue : 189,99 $ Prix : 109,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (42%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Des tonnes de clés USB

Si vous cherchez une clé USB, le Clé USB 3.0 PNY 1 To PRO Elite est un excellent choix. Il est idéal pour les PC et les ordinateurs de bureau Mac compatibles USB 3.0. Cela vient également avec différentes capacités, allant de 128 Go à 1 To. Le lecteur flash unique de 1 To ne coûte aujourd’hui que 129,99 $.

Clé USB 3.0 PNY 1 To PRO Elite – 400 Mo/s Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Il y a aussi Pack de 10 clés USB 2.0 Attaché 3 PNY 32 Go qui est en vente. Ceux-ci sont incroyablement légers et durables. Vous pouvez les attacher facilement à des porte-clés. Cet ensemble est à seulement 27,99 $ aujourd’hui. Si vous avez besoin de plus de 10, un Paquet de 50 est à seulement 129,99 $, une économie de 30 %.

Clé USB 2.0 PNY 32 Go Attaché 3, paquet de 10 Prix catalogue : 44,99 $ Prix : 27,99 $ Vous économisez : 17,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Clé USB 2.0 PNY 32 Go Attaché 3, paquet de 50 Prix catalogue : 184,99 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 55,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le stockage interne est un must

Cette vente sur le stockage de données peut augmenter les capacités de votre ordinateur. Jetez un œil au Disque dur interne Toshiba N300 14 To NAS 3,5 pouces. Ceci est conçu pour les petits NAS de bureau et de bureau à domicile. Il dispose d’un lecteur hautes performances à 7 200 tr/min avec une grande taille de cache. L’option 14 To ne coûte que 403,99 $, en baisse de 101 $.

Disque dur interne Toshiba N300 14 To NAS 3,5 pouces – CMR SATA 6 Go/s 7200 tr/min 512 Mo de cache – HD… Prix catalogue : 504,99 $ Prix : 403,99 $ Vous économisez : 101,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour une mise à niveau du disque SSD, le Lexar NM620 1 To M.2 2280 PCIe SSD interne est un choix solide. Avec cela, vous obtenez 6 fois la vitesse d’un SSD basé sur SATA. C’est génial pour les passionnés de PC et les joueurs. Il ne coûte que 92,64 $ aujourd’hui. Vous pouvez également opter pour le Disque SSD interne PNY XLR8 CS3040 4 To M.2 NVMe Gen4 x4. C’est seulement 519,99 $.

Lexar NM620 1 To M.2 2280 PCIe SSD interne, SSD, jusqu’à 3300 Mo/s en lecture, pour PC Enth… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 92,64 $ Vous économisez : 27,35 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

PNY XLR8 CS3040 4 To M.2 NVMe Gen4 x4 Disque SSD interne (SSD) – M280CS3040-4TB-RB Prix catalogue : 749,99 $ Prix : 519,99 $ Vous économisez : 230,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus à vérifier

Vous serez impressionné par le vente sur stockage de données ça se passe aujourd’hui. Nous ne vous avons montré que quelques-uns des produits disponibles. N’attendez pas pour découvrir ces bonnes affaires. Ils seront partis avant que vous le sachiez.

SSD portable Crucial X6 2 To – Jusqu’à 540 Mo/s – USB 3.2 – Disque SSD externe, USB-C… Prix catalogue : 229,95 $ Prix : 142,49 $ Vous économisez : 87,46 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Processeur QNAP TS-230 2 baies Realtek RTD1296 ARM Cortex-A53 quadricœur 1,4 GHz, 2 Go de RAM DDR4 Prix catalogue : 179,00 $ Prix : 159,20 $ Vous économisez : 19,80 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Disque SSD portable Lexar SL200 2 To, jusqu’à 550 Mo/s en lecture (LSL200X002T-RNNNU) Prix catalogue : 219,99 $ Prix : 175,99 $ Vous économisez : 44,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Lexar PLAY 1 To microSDXC UHS-I-Card, jusqu’à 150 Mo/s en lecture, compatible avec Nintendo-Switch, Porta… Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 127,99 $ Vous économisez : 122,00 $ (49 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Synology 2 Bay NAS DiskStation DS420+ (sans disque) Prix catalogue : 535,42 $ Prix : 399,99 $ Vous économisez : 135,43 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pack de 3 cartes mémoire flash microSDXC Elite-X classe 10 U3 V30 PNY 64 Go – 100 Mo/s, classe 10, U3, V3… Prix catalogue : 27,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 8,00 $ (29 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Disque dur externe portable Toshiba Canvio Flex 2 To USB-C USB 3.0, argent pour PC, Mac et table… Prix catalogue : 74,99 $ Prix : 55,19 $ Vous économisez : 19,80 $ (26%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

