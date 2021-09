La vente tardive d’Amazon pour la fête du Travail vous offre des outils électriques DEWALT à moindre coût

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Profiter des soldes est ce que nous nous efforçons tous de faire. Personne ne veut payer le plein prix sur 100% de vos achats. C’est juste un mauvais sens des affaires. Vous devez être sur le marché pour économiser de l’argent pour vous-même. De cette façon, vous pouvez économiser jusqu’à acheter les articles dont vous avez besoin pour acheter au prix fort. Les achats importants comme les téléviseurs et les ordinateurs ont tendance à être mis en vente de temps en temps. C’est pourquoi Amazon est si utile. Ils mettront au hasard des articles comme le Téléviseur intelligent HD de 43 pouces de Toshiba en vente pour aider les consommateurs à trouver les meilleures options. Continuer Les soldes de la fête du travail d’Amazon, il y a encore de bonnes affaires sur des articles formidables que vous trouverez si vous vous dépêchez, y compris Outils électriques DEWALT.

Pour ceux qui ont besoin de nouveaux outils, Outils électriques DEWALT sont parmi les meilleures options sur le marché. Ils ne sont pas non plus mis en vente si souvent, donc lorsqu’ils sont en promotion, il est logique de les vérifier. Il existe des options pour vous si vous souhaitez acheter un cadeau pour votre proche ou vous-même. Vous pouvez économiser beaucoup d’argent sur les clés à douille, les perceuses, les ponceuses orbitales, les scies sauteuses, les clés sans fil et plus encore. Jetez un œil à tout ce qu’il y a.

Économisez sur les outils électriques DEWALT Prix : 113,97 $ – 249,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Il existe de nombreux types d’outils électriques DEWALT en vente

Trouver les bons outils pour votre prochain travail peut être difficile, surtout s’ils sont chers. Mais vous aurez besoin d’une perceuse dans votre maison, peu importe où vous habitez. Les Ensemble combiné de perceuse sans fil DEWALT 20 V Max est un excellent point de départ. Vous obtiendrez un DCD771 doté de transmissions à deux vitesses et d’un mandrin à cliquet à manchon unique de 1/2 “. Vous recevrez également un DCF885 avec un mandrin hexagonal 1/4″ à chargement à une main et un anneau lumineux à trois LED. Ce kit combo est réduit à seulement 149 $, vous faisant économiser 50 $. Vous pouvez également économiser gros sur le Ensemble de perceuse sans fil DEWALT 10 outils 20 V max. qui vient avec une grande partie des outils dont vous aurez besoin, comme des scies, des perceuses, des ponceuses, etc. Économisez plus de 200 $ sur ce produit dès maintenant, pour seulement 673,04 $ !

Kit combiné de perceuse sans fil DEWALT 20 V Max, 2 outils (DCK240C2) Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 149,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kit combiné de perceuse sans fil DEWALT 20 V Max, 10 outils (DCK1020D2) Prix catalogue : 879,00 $ Prix : 673,04 $ Vous économisez : 205,96 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les clés à douille sont indispensables

En plus des outils électriques DEWALT, vous pouvez obtenir un certain nombre de kits d’outils mécaniques et de jeux de douilles. Les Jeu de douilles à chocs DEWALT livré avec 42 pièces. Il a un entraînement 3/8″ et est livré avec des marquages ​​​​gravés au laser haute visibilité. Obtenez-le pour seulement 114,67 $ aujourd’hui. Si vous ne voulez pas dépenser autant mais que vous voulez beaucoup de pièces à ajuster et à ajuster, le Ensemble d’outils de mécanicien DEWALT, 84 pièces est là. La poignée de conducteur antidérapante offre un confort maximal. Le prix vous mettra également à l’aise, l’enregistrement à 49 $. Vous pouvez également obtenir le Ensemble de 142 pièces pour seulement 89 $.

DEWALT Jeu de douilles à chocs, combinaison, SAE/MM, entraînement 3/8 pouces, 42 pièces (DWMT19248) Prix catalogue :139,99 $ Prix :114,67 $ Vous économisez :25,32 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble d’outils de mécanicien DEWALT, 84 pièces (DWMT81531) Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 49,00 $ Vous économisez : 10,99 $ (18 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

DEWALT Kit d’outils de mécanicien et jeu de douilles, 142 pièces, MM (DWMT73802) Prix catalogue : 108,63 $ Prix : 89,00 $ Vous économisez : 19,63 $ (18 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’options parmi lesquelles choisir

Jetez un oeil à certains des autres Outils électriques DEWALT en soldes. Mais rappelez-vous, cette vente ne durera pas. C’est déjà fini depuis quelques jours, donc ça devrait être fait n’importe quel jour.

