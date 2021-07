La vente The Last of Us Part 2 offre une suite palpitante pour seulement 20 $

Par Jessica Reyes

23 juillet 2021 21:13 GMT

Le dernier d’entre nous 2, la suite du jeu d’action-aventure furtif acclamé par la critique, est maintenant seulement 20 $ dans certains magasins. Les fans de Sony peuvent désormais profiter du dernier opus de cette série apocalyptique pour la moitié du prix.

Ce n’est pas la même chose que le premier jeu, qui affinait la relation entre Joel et Ellie. The Last of Us 2 met les joueurs dans la peau d’Ellie et Abby, deux personnages aux parcours et aux objectifs très différents dans ce cadre macabre. Les joueurs tirent parti des armes, de la furtivité et d’autres mécanismes pour manœuvrer à travers des friches hautement patrouillées et infestées.

Saisissez cette exclusivité PlayStation pour une histoire palpitante et déchirante au bout du monde :

Juste pour récapituler: Joel, le protagoniste du jeu original, est endurci et blessé après la mort de sa fille au début de l’épidémie. Il devient contrebandier pour survivre à la pandémie, ce qui le conduit à Ellie à Boston. Il est chargé d’escorter une adolescente Ellie à travers les États-Unis apocalyptiques. Les deux deviennent une famille de substitution à cause d’un traumatisme partagé et s’adoucissent dans une existence par ailleurs sombre.

Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas joué au premier jeu Last of Us. Celui-ci est également en vente, même si ce n’est pas une remise aussi importante. Il coûte à peu près le même prix que la suite à prix réduit au prix fort, même pour la version remasterisée.

Donc, si vous vous êtes déjà dit que vous deviez jouer à ce jeu, tirez sur des zombies cet été. Après tout, Naughty Dog prépare déjà des idées pour un Last of Us 3.

