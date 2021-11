La vente Walmart Black Friday est maintenant disponible : découvrez les meilleures offres de jeu et de technologie

La vente Black Friday de Walmart est en direct et comprend des offres de jeux incroyables, telles que des remises importantes sur les nouvelles versions comme Deathloop, Guardians of the Galaxy et Resident Evil Village. Walmart offre également des remises importantes sur les téléviseurs, les ordinateurs portables et de nombreux autres produits technologiques et de divertissement. Alors que les offres en magasin sont en cours en ce moment, nous avons également rassemblé certaines des meilleures remises en ligne afin que vous n’ayez pas à risquer de sortir de ce Black Friday et de ce Cyber ​​Monday.

Les meilleures offres du Black Friday chez Walmart

Réassorts de consoles

Walmart aura la Xbox Series X et la Xbox Series S en stock pour les membres Walmart + à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE. Le stock pour les éditions PlayStation 5 Disc et Digital sera disponible pour les membres Walmart + à 9 h 00 PT / 12 h 00 HE le lundi 29 novembre.

On ne sait pas si les réapprovisionnements seront également disponibles pour les non-abonnés plus tard ce soir, mais Walmart a échelonné les réapprovisionnements ces derniers temps, nous ne serions donc pas surpris de voir plus de réapprovisionnements chez Walmart tout au long de la semaine. Walmart proposera également le pack de vacances Nintendo Switch, qui comprend Mario Kart 8 Deluxe et trois mois de Nintendo Switch Online pour 300 $.

Offres de jeux Black Friday chez Walmart

Commutateur Nintendo

PlayStation

Xbox

Walmart Black Friday : offres de télévision et de divertissement

Vous pouvez économiser une bonne partie de la monnaie sur plusieurs téléviseurs performants. Par exemple, vous pouvez acheter un téléviseur intelligent 4K Samsung de 65 pouces pour 568 $. En plus des offres télévisées, Walmart propose des remises sur certaines barres de son et appareils de diffusion en continu.

Walmart Black Friday : offres sur les ordinateurs portables et les moniteurs

Walmart propose de bonnes affaires sur les ordinateurs portables de productivité, les Chromebooks et même les ordinateurs portables de jeu de niveau intermédiaire. Vous pouvez vous procurer l’ordinateur portable de jeu Lenovo Legion 5 pour seulement 849 $. Si vous êtes à la recherche d’un moniteur, le moniteur de jeu Full HD Acer Nitro 23,8 pouces est en vente pour 149 $.