La vérification arrive pour le demi-tour de transfert de Pablo Mari Arsenal alors que les conditions sont révélées

L’option pour Pablo Mari de quitter Arsenal et de retourner dans l’un de ses anciens clubs a été soutenue par une autre source au milieu de ses luttes pour le temps de jeu.

Mari est un joueur d’Arsenal depuis janvier 2020, date à laquelle ils l’ont signé pour un premier prêt de Flamengo. Il n’a joué que trois fois dans ce sort, mais le mouvement était toujours rendu permanent.

La saison dernière, il a remporté 16 apparitions toutes compétitions confondues. Et cette saison, il n’a joué que trois fois jusqu’à présent.

A 28 ans, Mari voudrait jouer plus régulièrement. Un rapport récent a indiqué qu’il se lassait de son manque d’espace sous Mikel Arteta. Dans cet esprit, il a été suggéré que il pourrait retourner à Flamengo.

Une telle idée a maintenant été vérifiée par Football.London, qui affirme que Mari envisage son avenir et Flamengo envisage de le ramener au Brésil.

L’Espagnol a passé la saison 2019 de Serie A brésilienne avec Flamengo après avoir quitté Manchester City. Il a fait 30 apparitions pour le club avant qu’Arsenal ne le recrute. Cela fait maintenant près de deux ans depuis ce transfert, mais il n’a même pas égalé ses scores de Flamengo à l’Emirates Stadium.

Par conséquent, il vaudrait peut-être mieux qu’il retourne dans son ancien club. Cependant, ils ne pourraient le prendre qu’en prêt et Arsenal devrait encore couvrir une partie de son salaire.

Son contrat dans le nord de Londres court jusqu’en 2024, donc Arsenal ne subit aucune pression immédiate pour vendre. S’ils acceptent d’aider avec les salaires, un prêt peut être la meilleure solution pour toutes les personnes concernées.

Mais la lutte serait de trouver des prétendants prêts à couvrir l’intégralité des coûts de l’accord. En tant que tel, un compromis avec Flamengo devra peut-être fonctionner.

Pour l’instant, Mari attendra de voir si son temps de jeu s’améliorera au cours des prochains mois. Mais Football.London prédit que ses seules chances viendront dans les compétitions de coupe.

Mikel Arteta a favorisé un partenariat d’arrière central entre Ben White et Gabriel Magalhaes jusqu’à présent cette saison. Il a également donné à Rob Holding quelques apparitions de plus que Mari dans le poste à ce jour.

Le coéquipier de Pablo Mari parvient à un accord de sortie

L’attaquant Alexandre Lacazette est un autre joueur d’Arsenal qui semble encore plus proche de quitter le club.

L’attaquant français, 30 ans, est dans la dernière année de son contrat dans le nord de Londres. Il a régulièrement joué sous Arteta dans la ligue ce trimestre. Cependant, bon nombre de ses apparitions sont venues du banc.

Néanmoins, l’attaquant reste un artiste de haut niveau à son époque et ne manquera pas de prétendants.

En effet, Lacazette a récemment révélé qu’il avait tourné son attention vers ce que l’avenir lui réservait avec la fin de sa carrière de Gunners.

« Bien sûr, mes agents commencent à regarder à droite et à gauche », a déclaré Lacazette à Téléfoot.

« Mais pas avant janvier, je veux vraiment me concentrer sur quelque chose.

« Et puis on verra ce qui est proposé, si les challenges sont intéressants, s’il y a de beaux projets, comment ils comptent sur moi… donc il y a encore beaucoup de questions. Je préfère attendre janvier pour me positionner.

Lacazette sera libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers le 1er janvier. Et selon Caught Offside, c’est Barcelone qui est en passe de gagner la course.

Citant la presse espagnole, ils affirment que les pourparlers entre l’équipe de Xavi et le camp de Lacazette se sont récemment « accélérés ».

Le résultat final est une affirmation selon laquelle un « accord verbal » a été conclu qui verra Lacazette déménager en Espagne à l’expiration de son contrat l’été prochain.

Arsenal est toujours dans un processus d’évolution et les sorties potentielles de Lacazette et Mari pourraient en être un autre signe.

