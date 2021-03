La vérification d’identité améliorerait-elle la sécurité des médias sociaux et réduirait-elle les cas de trolling et d’abus?

Alors que les plateformes sociales et les autorités de régulation ont pesé diverses considérations sur la manière de lutter contre les problèmes d’abus en ligne et de manipulation coordonnée, une proposition qui a été soulevée à plusieurs reprises est la vérification de l’identité personnelle et la possibilité d’en faire un élément obligatoire dans la création d’un compte sur les réseaux sociaux.

Cette idée gagne maintenant du terrain une fois de plus, avec la célébrité britannique Katie Price lançant une pétition pour amener le Parlement britannique à intégrer une telle mesure dans la loi, qui a rapidement dépassé l’exigence de signature de 100000 pour examen parlementaire.

Comme indiqué dans la proposition de Price, la poussée, si elle est mise en œuvre, « mcomme une obligation légale lors de l’ouverture d’un nouveau compte sur les réseaux sociaux, de fournir une pièce d’identité vérifiée « .

« Lorsque le compte appartient à une personne de moins de 18 ans, vérifiez le compte avec l’ID d’un parent / tuteur, pour éviter toute activité préjudiciable anonymisée, en assurant la traçabilité en cas d’infraction. »

La motivation de Price est basée à la fois sur ses propres expériences directes face aux abus et aux attaques de personnes en ligne, et en voyant la même chose dirigée contre son fils adolescent Harvey, qui souffre du syndrome de Prader-Willi., une maladie génétique rare qui provoque une gamme d’impacts comportementaux et médicaux. Price utilise les médias sociaux pour sensibiliser à l’état de Harvey, ce qui conduit régulièrement à des torrents de critiques, d’abus et plus encore, dirigés contre elle-même et son fils.

En apparence, la proposition a du sens, et les plates-formes ont en fait évolué vers cette forme de vérification supplémentaire, à certains égards, ces derniers temps.

À la suite de la campagne électorale présidentielle américaine de 2016, au cours de laquelle des groupes basés en Russie ciblaient les électeurs américains via des comptes faux et trompeurs, Facebook a mis en œuvre de nouvelles réglementations qui obligent les annonceurs diffusant des publicités politiques à avoir une adresse postale basée aux États-Unis.

Facebook a également lancé un programme « d’autorisation de publication de page », qui a depuis vu les dirigeants de certains Les grandes pages Facebook ont ​​soumis un processus d’identification obligatoire, afin de confirmer leurs informations, que Facebook a étendu aux profils personnels en mai de l’année dernière. Instagram a également mis en œuvre un système similaire, avec un système qui oblige les propriétaires de profils jugés liés à un comportement suspect à fournir des informations d’identification.

Ces mesures vont dans le sens de la proposition de Price, mais elles ne concernent que des cas isolés tels qu’identifiés par les équipes de Facebook, et non des profils individuels, qui, selon les grandes lignes de Price, sont la cause du plus de dommages.

En étendant la même chose à tous les comptes, sur toutes les plates-formes, reliant ainsi une identité du monde réel à la personnalité en ligne de chaque personne, l’idée est que les gens seront moins encouragés à abuser et à attaquer les gens en ligne, car il pourrait bien y avoir du monde réel, conséquences juridiques de tels. La prise de conscience que cela peut entraîner des sanctions, et d’autres impacts personnels, pourrait effectivement avoir un effet dissuasif – mais une question clé est de savoir s’il est même possible de mettre en œuvre, et ensuite si cela produirait réellement le résultat souhaité, à la suite d’un mise à niveau des efforts de plate-forme.

Sur le premier élément, se pose la question de savoir si, par exemple, Facebook aurait même la capacité d’exiger désormais que tous ses près de 3 milliards d’utilisateurs soumettent des documents d’identification et les font vérifier par la plate-forme. Si cela avait été une exigence depuis le début, ce serait viable, mais l’approbation rétrospective de tant de personnes pourrait être problématique et coûteuse, ce qui verra les plates-formes résister à de tels appels.

Il y a aussi une question d’impact commercial. Facebook est actuellement en mesure de signaler qu’il compte 2,8 milliards d’utilisateurs, ce qui est un atout majeur pour son activité publicitaire. Il a peu de motivation pour réduire activement ce nombre, ce que la vérification d’identité pour chaque compte ferait inévitablement – il est donc logique que les plates-formes elles-mêmes cherchent à éviter cette mesure, en tant que condition de fonctionnement, de toutes les manières possibles.

Cela ne veut pas dire que cela ne devrait pas arriver, mais vous pouvez vous attendre à ce que les plates-formes elles-mêmes fassent une forte campagne contre cela – et peut-être même impliquent que ce serait totalement impossible, que ce soit vrai ou non.

Cela amène alors à la considération suivante – une telle exigence fonctionnerait-elle réellement?

En octobre de l’année dernière, la commissaire australienne à la sécurité électronique, Julie Inman-Grant, a noté que même si vous exigiez que chaque personne soumette sa pièce d’identité, dans la plupart des cas, elle le voit, cela n’aurait pas beaucoup d’impact.

«Dans beaucoup de trolls adultes que nous voyons… [characteristics of a troll] est souvent une haute estime de soi, le sadisme et le masochisme – il y a beaucoup de trolls qui ne sont pas du tout intéressés à cacher leur identité. Ce ne sera pas toujours une dissuasion. «

Inman-Grant a également noté qu’il y aurait «un énorme recul des libertés civiles aux États-Unis», où les implications supplémentaires de la liaison de vos identités en ligne et hors ligne pourraient conduire à des préoccupations importantes concernant la liberté d’expression et la protection personnelle.

De telles lois réduiraient-elles les abus en ligne, mais augmenteraient-elles la violence dans le monde réel? C’est en fait une considération très réelle, où les gens auraient la capacité de découvrir potentiellement où vit chaque utilisateur et, par extension, leurs informations personnelles supplémentaires.

Et si ces informations tombaient entre les mains de représentants du gouvernement ou d’autres groupes militants à motivation politique? Il y a des implications étendues pour la protection de l’identité, par exemple, des dénonciateurs et d’autres personnes qui pourraient choisir de s’exprimer, et bien que cela puisse fournir un niveau d’application dans certains cas, cela pourrait également entraîner d’autres impacts involontaires en conséquence d’une telle action. décalage.

Ces inconvénients potentiels l’emporteraient-ils sur la principale motivation d’un tel changement?

C’est impossible à dire, mais il y a sans doute assez de logique potentielle contre une telle décision pour ne pas mettre en œuvre les lois d’identification à tous les niveaux, ce qui est probablement là où cette nouvelle poussée aboutira.

Mais là encore, quelque chose doit être fait – et en fait, de telles considérations faisaient partie des discussions récentes de Twitter sur les modifications apportées à son processus de vérification de compte, avant qu’il ne se prononce sur sa nouvelle réglementation.

C’est quelque chose que toutes les plateformes sociales envisagent, mais si c’est réellement une solution, en tant que telle, reste une question.

Nous attendrons de voir ce qui se passe avec cette dernière proposition au Royaume-Uni.

Merci pour Matt Navarra pour la tête sur cette nouvelle poussée.