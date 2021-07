La vérification Twitter des bots peut avoir été de la corruption

Hier, un scientifique des données a remis en question la vérification Twitter des bots – des comptes qui ne répondaient pas aux critères déclarés par le réseau social pour la coche bleue et qui semblaient faire partie d’un botnet.

Twitter a maintenant déclaré qu’il avait fait une erreur, bien qu’une autre théorie ait été suggérée…

Nous avons précédemment résumé l’histoire plutôt mouvementée de la coche bleue.

Il y a ensuite eu une interruption extrêmement longue avant que Twitter ne relance son programme de vérification dans un format beaucoup plus transparent. Twitter a énuméré trois critères de vérification. Les utilisateurs doivent être remarquables, authentiques et actifs.

Certains de ceux qui ont estimé qu’ils répondaient aux critères énoncés ont vu leur candidature rejetée, ce qui a conduit Twitter à clarifier ses critères.

Cependant, un data scientist tweetant sous le nom de Conspirador Norteño a signalé hier six comptes vérifiés qui ne répondaient pas aux critères et qui semblaient faire partie d’un botnet publiant du spam coréen.

Rencontrez @aykacmis, @degismece, @anlamislar, @aykacti, @kayitlii et @donmedim, un sextet de comptes Twitter vérifiés par contrôle bleu créés le 16 juin 2021. Aucun n’a encore tweeté et tous ont environ 1000 abonnés (et principalement le mêmes adeptes).

Ces six comptes vérifiés nouvellement créés ont 977 abonnés en commun. L’un est @verified (qui suit tous les comptes vérifiés par chèque bleu). Les 976 autres ont tous été créés le 19 juin ou le 20 juin 2021, et suivent tous les mêmes 190 comptes.

Ces 976 comptes font partie d’un botnet astroturf composé d’au moins 1212 comptes. Le réseau est divisé en abonnés, qui suivent les comptes vérifiés susmentionnés ainsi que d’autres membres du botnet, et en abonnés, qui sont suivis par les autres bots.