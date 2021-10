La véritable opinion de Martha Cristiana sur Ana Serradilla

En juillet de la même année, Marthe Cristina Il a de nouveau utilisé son compte Twitter pour rendre public qu’il avait passé cinq mois sans pouvoir voir ses enfants issus de ce même mariage, Matthieu et Luca; Il l’a fait avec un poste qui a été prêté à diverses interprétations.

« Être complice que deux êtres incroyables de lumière et d’amour ne voient pas leur mère en cinq mois, les rend complices d’une terrible décision que les seuls qui vont leur faire du mal sont des mecs incroyables et hors du commun. Pour la petite histoire, Je leur ai donné vie. #KarmaIsABitch « , a écrit l’actrice, bien qu’elle ait presque immédiatement supprimé le tweet.

Ana Serradilla et Raúl Martínez Ostos se sont mariés en secret en 2020. (Agence mexicaine)

En avril 2021, lors d’une rencontre avec la presse Ana Serradilla, épouse actuelle de Martinez Ostos, a été interrogé sur cette publication de Mérinos, et sa réponse nous a permis de savoir ce que la mannequin elle-même a confirmé un mois plus tard : « On ne se parlait pas maintenant (il y a six mois), mais il n’y a rien de tel. C’est une question super délicate.

« La seule chose que je puisse faire est de donner tout mon amour et de rapprocher les enfants le plus possible, mais je ne peux pas non plus faire de magie », a-t-il déclaré. Ana. En mai 2021, Martha Christiana clairement que la relation que vous entretenez avec votre ex, Raul, et avec Serradilla C’est respectueux et sans aucune différence.