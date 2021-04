La vérité derrière l’assaut de Joe Biden contre le régime américain de viande rouge ⋆ .

Samedi, la nouvelle représentante Lauren Boebert (R-CO) a fait la une des journaux avec un tweet sur le président Joe Biden et ses projets de viande rouge. Dans le tweet, Boebert suggère que Joe Biden cible le régime alimentaire des Américains et tente de limiter leur consommation de viande rouge.

Le plan climatique de Joe Biden comprend la réduction de 90% de la viande rouge de notre alimentation d’ici 2030. Ils veulent nous limiter à environ quatre livres par an. Pourquoi Joe ne reste-t-il pas hors de ma cuisine? – Lauren Boebert (@laurenboebert) 24 avril 2021

Le tweet a reçu beaucoup de réactions négatives de la part de ceux de la gauche radicale depuis sa création. Un utilisateur a déclaré qu’il s’agissait d’un mensonge pur et simple et que Joe Biden n’a pas fait de telles déclarations sur la limitation de la viande rouge. Ce n’est un secret pour personne que tous les radicaux veulent protéger Dementia Joe alors qu’ils nous dirigent vers la falaise du communisme.

D’autres utilisateurs ont répondu avec un article du Daily Mail qui parlait de la source de l’accusation. Cela vient du plan énergétique de Joe Biden, qui ressemble étrangement au Green New Deal. L’article expliquait comment le plan de Biden pourrait réduire la capacité d’acheter de la viande rouge à seulement 4 livres par an pour les Américains, nous forcer à tous acheter des voitures électriques et forcer d’autres changements à nous conformer.

Alors que la gauche voudrait nous faire croire que tout cela n’est qu’un mensonge, il est difficile d’ignorer les détails clés derrière cette suggestion. Comme c’est le cas pour la plupart des choses que la gauche veut que nous ignorions, il y a du vrai dans ce qui est dit et nous devons regarder les détails.

Prenons par exemple les déclarations de la vice-présidente Kamala Harris de septembre 2019. Elle a déclaré que nous devons réduire la quantité de viande rouge que nous consommons afin de lutter contre le changement climatique. Elle a dit que le gouvernement doit agir sur ce que les Américains mangent au plus haut niveau parce que l’Amérique a un réel problème. Ce problème semble être la viande rouge, car il semble que cela détruira le monde.

Kamala Harris dit que les Américains doivent être «éduqués sur l’effet de nos habitudes alimentaires sur notre environnement», et dit qu’elle changerait les directives diététiques pour réduire la quantité de viande rouge que vous pouvez manger. #ClimateTownHall pic.twitter.com/XqcFzLv479 – Trump War Room (@TrumpWarRoom) 4 septembre 2019

Harris a suggéré d’encourager la modération avec les viandes rouges. En d’autres termes, elle veut que vous payiez la pénalité si vous voulez manger de la viande rouge parce que vous détruisez l’environnement par ce que vous mangez. Le commentaire n’est pas passé inaperçu.

L’ancien vice-président Mike Pence a parlé des déclarations de Kamala Harris et de son désir de limiter la viande rouge lors d’un arrêt de campagne en août 2020. Ses commentaires sont visibles ci-dessous.

Alors, Kamala Harris et Joe Biden veulent-ils réduire la consommation de viande rouge des Américains? Alors que beaucoup à gauche diraient que l’histoire est un mensonge, elle semble avoir beaucoup de mérite. Les radicaux de gauche semblent tous convenir que sans réduire la consommation de viande rouge, le monde touche à sa fin. Peut-être que cela est basé sur la science erronée qu’ils utilisent pour justifier également le changement climatique.

C’est un autre exemple de la façon dont les radicaux veulent prendre votre liberté de choix et la supprimer au nom de la sauvegarde du pays et de l’environnement. Ils ne veulent pas que vous ayez la possibilité de choisir un steak ou un hamburger lors de votre prochain repas. Ils veulent que vous soyez obligé de manger de la salade de chou frisé et des fruits. C’est peut-être ce que vous aimez et c’est votre choix personnel, tout comme avoir un bon morceau de steak est mon choix.

Ces radicaux veulent que chaque aspect de votre vie soit contrôlé par le gouvernement fédéral et ses règlements. Ils veulent contrôler votre alimentation, votre voiture, votre maison, votre éducation et tout ce que vous voudrez peut-être dans votre vie. Avant que vous ne le sachiez, la prochaine fois que vous vous dirigerez vers votre steakhouse local, vous serez obligé de manger un champignon ou de payer une taxe sur le steak. Je suis sûr que Bernie Sanders et Elizabeth Warren sont contrariés de ne pas avoir pensé à cela en premier.

Contenu syndiqué à partir de TheLibertyLoft.com avec permission.