La vérité est que les démocrates ont abandonné la classe ouvrière il y a des années

L’une des conséquences les plus importantes d’une élection est son effet sur la sagesse conventionnelle sur la façon dont le parti politique perdant doit changer pour gagner. Après la défaite démocrate de mardi aux élections au poste de gouverneur de Virginie et la quasi-perte dans le New Jersey, j’entends un récit sur l’échec des démocrates avec les électeurs blancs de la classe ouvrière qui m’inquiète parce que c’est fondamentalement faux.

Dans le New York Times d’aujourd’hui, David Leonhardt souligne que les électeurs de la classe ouvrière et non universitaires qui abandonnent le Parti démocrate « ont tendance à être plus religieux, plus patriotes en apparence et plus conservateurs sur le plan culturel que les diplômés universitaires ». Il cite ensuite un autre chroniqueur et sondeur du Times, Nate Cohn, selon lequel « les diplômés universitaires ont inculqué des normes culturelles de plus en plus libérales tout en obtenant le pouvoir de pousser le Parti démocrate à gauche. En partie à cause de cela, une grande partie de la base ouvrière traditionnelle du parti a fait défection aux républicains. »

Leonhardt ajoute que ces défections ont augmenté au cours de la dernière décennie et suggère que les candidats démocrates commencent à écouter les préoccupations des électeurs de la classe ouvrière concernant « le crime et le politiquement correct », leurs « sentiments mitigés sur les lois sur l’immigration et l’avortement » et leurs croyances « en Dieu et dans une Amérique forte.

Ce récit m’inquiète de deux manières. Premièrement, si les messages «culturels» l’emportent (excusez-moi) sur les messages économiques, pourquoi les démocrates ne devraient-ils pas aller jusqu’au bout et jouer la même carte culturelle que les républicains ont utilisée pendant des années pour enflammer la classe ouvrière blanche – le racisme. Ne vous y trompez pas : la campagne de Glenn Youngkin en Virginie contre la « théorie critique de la race » – qui n’est même pas enseignée dans les écoles de Virginie – découle de la même tradition honteuse de sifflet de chien.

Mais ce n’est pas la seule chose qui ne va pas avec ce nouveau récit de la « culture sur l’économie » sur la façon dont les démocrates devraient courtiser la classe ouvrière. Il ignore la réalité honteuse que le Parti démocrate après Ronald Reagan a tourné le dos à la classe ouvrière.

Les démocrates avaient le contrôle de la Maison Blanche et des deux chambres du Congrès pendant les premiers mandats de Bill Clinton et de Barack Obama. Ils ont remporté des victoires importantes, telles que la Loi sur les soins abordables et un crédit d’impôt sur le revenu étendu.

Mais Bill Clinton et Barack Obama ont ardemment poussé en faveur d’accords de libre-échange sans fournir aux millions de cols bleus qui ont ainsi perdu leur emploi aucun moyen d’en obtenir de nouveaux qui soient au moins aussi bien payés.

Ils sont restés les bras croisés pendant que les entreprises martelaient les syndicats, l’épine dorsale de la classe ouvrière. Clinton et Obama ont refusé de dépenser leur capital politique pour réformer les lois du travail afin d’imposer des sanctions significatives aux entreprises qui les violaient ou de permettre aux travailleurs de former des syndicats avec un simple vote favorable ou défavorable.

En partie à cause de cela, l’affiliation syndicale est passée de 22 pour cent de tous les travailleurs lorsque Bill Clinton a été élu président à moins de 11 pour cent aujourd’hui, et la classe ouvrière a perdu son pouvoir de négociation pour obtenir un meilleur accord économique.

L’administration Obama a protégé Wall Street des conséquences de la dépendance au jeu de la rue grâce à un plan de sauvetage géant financé par les contribuables, mais a laissé des millions de propriétaires sous-marins se noyer.

Clinton et Obama ont tous deux permis à l’application des lois antitrust de s’ossifier – permettant aux grandes entreprises de devenir beaucoup plus grandes et aux industries majeures de se concentrer davantage.

Enfin, ils ont tourné le dos à la réforme du financement des campagnes électorales. En 2008, Obama a été le premier candidat présidentiel depuis Richard Nixon à rejeter le financement public dans ses campagnes pour les primaires et les élections générales. Il n’a jamais donné suite à sa promesse de campagne de réélection de poursuivre un amendement constitutionnel renversant Citizens United v. FEC, l’avis de la Cour suprême de 2010 ouvrant les vannes aux gros capitaux en politique.

Que se passe-t-il lorsque vous combinez un commerce plus libre, des syndicats en diminution, des plans de sauvetage de Wall Street, un pouvoir de marché croissant des entreprises et l’abandon de la réforme du financement des campagnes électorales ? Vous transférez le pouvoir politique et économique aux riches et vous braquez la classe ouvrière.

Corrigé de l’inflation, les travailleurs américains gagnent aujourd’hui presque aussi peu qu’il y a trente ans, lorsque l’économie américaine était un tiers de sa taille actuelle.

Qu’est-il arrivé au programme de Biden pour les travailleurs – y compris la baisse des prix des médicaments sur ordonnance, les congés familiaux payés et le collège communautaire gratuit? Tous ont été démolis. Une grande partie du reste de son agenda est en danger. Pourquoi? En raison du pouvoir de l’argent. Big Pharma a bloqué la réforme des médicaments sur ordonnance. Une poignée de sénateurs démocrates soutenus par beaucoup d’argent a refusé de soutenir les congés familiaux payés. Etc.

Rien en politique n’est jamais définitif. Les démocrates pourraient encore reconquérir la classe ouvrière blanche – en rassemblant une énorme coalition de la classe ouvrière et des pauvres, des blancs, des noirs et des latinos, de tous ceux qui ont été escroqués par l’énorme transfert de richesse et de pouvoir vers le haut. Cela donnerait aux démocrates le poids politique nécessaire pour restructurer l’économie – plutôt que de simplement adopter des palliatifs qui masquent la concentration croissante de la richesse et du pouvoir en Amérique.

Mais pour ce faire, les démocrates devraient mettre fin à leur dépendance financière vis-à-vis des grandes entreprises, de Wall Street et des riches.

Et ils devraient rejeter l’histoire commode selon laquelle la classe ouvrière américaine se soucie plus des problèmes culturels que de l’obtention d’un meilleur accord dans une économie qui offre aux travailleurs un accord qui se détériore depuis quatre décennies.

_______

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix « Saving Capitalism », qui est actuellement en streaming.