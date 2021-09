La vérité ne peut pas se cacher à Halas Hall

Bienvenue à The Full Go! Jason commence en parlant de déménager et de s’installer dans un nouvel endroit tout en lançant un nouveau spectacle (00:30). Ensuite, il discute de Bears OC Bill Lazor et de ses commentaires concernant l’état de préparation de Justin Fields. La vérité commence à sortir de Halas Hall, et tout le monde commence à comprendre ce qui se passe (2h00). Ensuite, Jason prend vos appels. Qui est le visage des White Sox ? Qu’est-ce qui fait un bon entraîneur de la NFL ? Et les taureaux ? Quelles sont les attentes justes de Patrick Williams en 2021-2022 (8h00) ? Plus tard dans l’émission, nous tournons la page des Bengals de Cincinnati en discutant avec l’ancien grand Bengale Solomon Wilcots. Solomon parle de la transition de la NFL à une carrière médiatique accomplie avec des postes de CBS à NFL Network à SiriusXM NFL Radio (21h00). Ensuite, Jason sort du Chi et essaie de comprendre pourquoi Eric Bieniemy n’est pas un entraîneur de la NFL et explique pourquoi le processus d’embauche est interrompu (49:00). Enfin, il termine avec un coup de chapeau aux Milwaukee Bucks et Lisa Byington, qui est la première femme à jouer un rôle à temps plein à la télévision (57:00).

Hôte : Jason Goff

Invités : Solomon Wilcots

Producteur : Chris Tannehill et Steve Ceruti

