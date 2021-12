La vérité sur Aaron Rodgers et les rumeurs de rupture de Shailene Woodley émergent

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers a envoyé des ondes de choc dans toute la NFL l’année dernière lorsqu’il a révélé qu’il était fiancé à l’actrice Shailene Woodley.

La nouvelle a conduit à un regard profond et introspectif sur les origines (sans doute louches) de leur relation et toutes les choses folles par lesquelles leur couple est devenu défini.

Pas plus tard que début novembre, Woodley fustigeait encore les médias pour sa couverture de son beau.

Cela dit, ces dernières semaines, les gens ont remarqué quelque chose d’étrange.

Rodgers et Woodley n’ont pas été aperçus ensemble et le couple ne s’est pas reconnu sur les réseaux sociaux. Cela a conduit à des discussions concernant une éventuelle rupture.

Selon People Magazine, toutes les discussions sur la séparation ne servent à rien. La paire, apparemment, est toujours aussi forte.

« Aaron Rodgers et Shailene Woodley font fonctionner leur relation selon leurs propres conditions », note le rapport.

« ‘Ils ont une relation différente et non traditionnelle’, a déclaré à PEOPLE une source proche de l’actrice de Big Little Lies, 30 ans. Rodgers, 38 ans, vient de fêter son anniversaire le 2 décembre et le quart-arrière des Green Bay Packers a été repéré dehors sans sa principale dame.

« Woodley n’a pas non plus reconnu son anniversaire sur sa plate-forme sociale, mais, selon la source de PEOPLE, cela ne veut rien dire. ‘Shailene et Aaron sont toujours ensemble. Ce n’est pas étrange qu’ils ne publient pas des articles l’un sur l’autre le jour de leur anniversaire dans ce sens, et qu’ils soient très discrets sur les choses », a déclaré la source à PEOPLE.

Alors voilà, tout va bien. Ou du moins c’est la ligne de l’entreprise pour le moment.

Rétrospectivement, la réaction de Danica Patrick à la nouvelle des fiançailles de Rodgers et Woodley était tout à fait pertinente.

Au cours des prochains jours et semaines, davantage d’informations concernant Rodgers et Woodley devraient émerger. Si tout va bien, cela deviendra évident. Et si ce n’est pas le cas, cela se révélera également.

