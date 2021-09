La vérité sur Angelina Jolie et le statut relationnel de The Weeknd

Une deuxième source fait écho à des sentiments similaires, notant que les deux se sont entendus comme des amis après s’être rencontrés il y a quelques mois.

“The Weeknd et Angelina se sont rencontrés grâce à des amis communs dans l’industrie du cinéma et du divertissement”, révèle le deuxième initié. “Ils ont beaucoup en commun. Ils se sont complètement entendus après leur première rencontre plus tôt cet été et sont restés en contact depuis.”

Il est logique que les A-listers gardent les détails de leur lien très secrets étant donné que leur vie personnelle a été passée au microscope.

Ces dernières années, ils ont tous deux eu des relations très médiatisées, ainsi que des ruptures très publiques. L’actrice des Eternals, qui a demandé le divorce de Brad Pitt il y a cinq ans, a été mêlé à une bataille tumultueuse pour la garde de leurs six enfants.

Pendant ce temps, le gagnant d’un Grammy a eu une histoire d’amour encore et encore avec le mannequin Bella Hadid. Et pendant qu’ils faisaient une pause, The Weeknd a commencé à sortir ensemble Selena Gomez, mais ils ont décidé d’arrêter en octobre 2017.