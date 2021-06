La vérité sur Bill Gates, Microsoft et Jeffrey Epstein ⋆ .

par Whitney Webb, Hangout illimité :

Alors que d’autres révélations sur la relation Bill Gates-Jeffrey Epstein ont commencé à sortir après l’annonce du divorce de Gates, les preuves solides indiquant que leur relation a commencé des décennies avant 2011 continuent d’être couvertes par les médias, pas nécessairement pour protéger Bill mais pour protéger Microsoft.

Début mai, l’annonce du divorce de Bill et Melinda Gates après vingt-sept ans de mariage a choqué à la fois ceux qui louent et ceux qui détestent le couple “philanthropique”.

Moins d’une semaine après l’annonce initiale du divorce, le 7 mai, le Daily Beast a rapporté que Melinda Gates aurait été “profondément troublée” par la relation de Bill Gates avec le trafiquant sexuel d’enfants et agent du renseignement Jeffrey Epstein. Le rapport suggérait que Melinda était une raison majeure de la décision de son mari de se distancier d’Epstein vers 2014 en raison de son malaise avec Epstein après qu’ils l’aient rencontré tous les deux en 2013. Cette réunion non signalée auparavant avait eu lieu au manoir d’Epstein dans l’Upper East Side de New York. .

Le Daily Beast a également révélé que les détails du divorce des Gates avaient été décidés plusieurs semaines avant l’annonce officielle. Puis, le 9 mai, le Wall Street Journal a publié un rapport suggérant que les plans de divorce remontaient encore plus loin, Melinda ayant consulté des avocats spécialisés en divorce en 2019. Apparemment, cette consultation a été faite après que les détails de la relation de Bill Gates avec Jeffrey Epstein aient été acquis. l’attention considérable des médias grand public, y compris du New York Times.

Alors que les médias grand public conviennent apparemment que Jeffrey Epstein était un facteur probable dans la scission récemment annoncée des Gates, ce que ces mêmes médias refusent de couvrir, c’est l’étendue réelle de la relation Bill Gates-Jeffrey Epstein. En effet, le récit dominant soutient que les liens de Gates avec Epstein ont commencé en 2011, malgré les preuves indiquant que leur relation a commencé des décennies plus tôt.

Ce refus général de rendre compte honnêtement des liens Gates-Epstein est probablement dû au rôle démesuré de Gates dans les événements actuels, à la fois en termes de politique de santé mondiale en ce qui concerne COVID-19 et en tant que promoteur et bailleur de fonds majeur de la technocratie controversée ” solutions » à une multitude de problèmes de société. Ce qui est plus probable, cependant, c’est que la nature de la relation entre Gates et Epstein avant 2011 est encore plus scandaleuse que ce qui s’est passé plus tard, et cela peut avoir des implications majeures non seulement pour Gates mais pour Microsoft en tant qu’entreprise et pour certains de ses anciens cadres supérieurs.

Cette dissimulation particulière fait partie d’une tendance évidente des médias grand public à ignorer l’influence évidente qu’Epstein et les membres de la famille Maxwell exerçaient – ​​et, sans doute, continuent d’exercer – dans la Silicon Valley. En effet, les individus qui ont fondé des géants de la technologie tels que Google, LinkedIn, Facebook, Microsoft, Tesla et Amazon ont tous des liens avec Jeffrey Epstein, certains plus proches que d’autres.

Cette enquête est adaptée de mon prochain livre One Nation Under Blackmail, qui sortira au début de l’année prochaine et comprendra une enquête plus complète sur les liens d’Epstein avec la Silicon Valley, les universités scientifiques et les agences de renseignement.

Le mystère du standard du soir

En 2001, peut-être l’article le plus important jamais écrit sur Jeffrey Epstein a été publié. L’article, qui portait principalement sur la relation de Ghislaine Maxwell et Epstein avec le prince Andrew, a été publié le 22 janvier 2001 dans le Evening Standard de Londres. L’article, écrit par Nigel Rosser, n’a jamais été rétracté et a été publié bien avant la première arrestation d’Epstein et le début de sa notoriété publique. Il a néanmoins depuis été supprimé du site Web de l’Evening Standard et ne peut désormais être trouvé que dans les bases de données des journaux professionnels. J’ai rendu public un PDF de cet article et de plusieurs autres articles épurés liés à Epstein en octobre 2019.

Les principales déclarations faites dans l’article expliquent clairement pourquoi il a été retiré d’Internet, apparemment à la suite de la première arrestation d’Epstein en Floride. Rosser présente Epstein comme «un promoteur immobilier et financier new-yorkais extrêmement puissant», un clin d’œil au passé d’Epstein sur le marché immobilier new-yorkais. Plus loin dans l’article, il note qu’Epstein «a prétendu autrefois avoir travaillé pour la CIA bien qu’il le nie maintenant», l’une des nombreuses raisons probables pour lesquelles l’article a été retiré d’Internet bien avant la deuxième arrestation d’Epstein en 2019.

Une grande partie de l’article note la proximité d’Epstein et de Maxwell avec le prince Andrew et suggère que les deux exerçaient une influence considérable sur le prince, en grande partie en raison du rôle de Maxwell en tant que «fixateur social». Il indique que Maxwell “manipulait” le prince et que “tout le truc d’Andrew est probablement fait pour Epstein”.

Une ligne se démarque, cependant, comme le premier indice majeur pour démystifier la véritable origine de la relation Gates-Epstein. Peu de temps après que Rosser ait présenté Epstein dans l’article, il déclare qu’Epstein “a gagné des millions de dollars grâce à ses liens commerciaux avec Bill Gates, Donald Trump et le milliardaire de l’Ohio Leslie Wexner, dont il dirige la confiance”.

Les relations de Wexner et de Trump avec Epstein avant 2001 sont bien connues et remontent respectivement à 1985 et 1987. Les médias grand public, cependant, continuent de rapporter que Gates et Epstein se sont rencontrés pour la première fois en 2011 et ont refusé de suivre les pistes exposées par Nigel Rosser. Je suis personnellement au courant de cette rétention d’informations dans une certaine mesure, car un journaliste de la BBC m’a contacté en 2019 pour obtenir des détails sur cet article de 2001 Evening Standard, que j’ai fourni. À ce jour, la BBC n’a jamais rendu compte du contenu de cet article. Notamment, la BBC a reçu des millions de dollars de financement pendant des années de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Non seulement l’article de Rosser n’a jamais été rétracté, mais ni Gates, Trump ni Wexner n’ont contesté les affirmations formulées dans l’article à l’époque, bien avant qu’Epstein ne devienne notoire. De plus, étant donné que Gates est nommé aux côtés de deux proches associés d’Epstein connus à l’époque – Donald Trump et Leslie Wexner – cela suggère en outre que les liens de Gates avec Epstein avant 2001 étaient suffisamment importants pour justifier sa mention aux côtés de ces deux autres hommes.

En plus de l’article d’Evening Standard, il existe des preuves de Maria Farmer, une victime d’Epstein qui a été employée par Epstein et Maxwell de 1995 à 1996, qu’elle se souvenait avoir entendu Epstein mentionner Bill Gates de manière à laisser entendre qu’ils étaient des amis proches et ce qui lui a donné l’impression que le cofondateur de Microsoft pourrait bientôt visiter l’une des résidences d’Epstein.

Microsoft, McKinley et Isabel Maxwell

Au-delà de ces deux éléments de preuve clés, il y a aussi le fait qu’avant l’article d’Evening Standard, Gates avait déjà un lien documenté avec une entreprise dirigée par les sœurs de Ghislaine Maxwell dans laquelle Ghislaine avait une participation financière, ce qui peut offrir un indice comme à la nature des « liens commerciaux » évoqués par Nigel Rosser. De plus, la nature étrange de la relation de Gates avec Isabel Maxwell, qui a des liens avec le scandale d’espionnage logiciel PROMIS et avec les services secrets israéliens, est documentée dans un article de 2000 du Guardian.

Les sœurs jumelles Christine et Isabel Maxwell, ainsi que leurs maris de l’époque, ont créé le groupe McKinley en janvier 1992. Christine et Isabel avaient toutes deux auparavant travaillé pour la société écran Information on Demand utilisée par leur père Robert Maxwell pour vendre le logiciel PROMIS en porte dérobée à le gouvernement américain. Après la mort de Robert Maxwell, Christine et Isabel “voulaient faire le tour des wagons et reconstruire” et considéraient McKinley comme “une chance de recréer un peu de l’héritage de leur père”.

Le groupe McKinley, cependant, n’était pas seulement une entreprise d’Isabel, Christine et de leurs maris, car Ghislaine Maxwell avait également “un intérêt substantiel” dans l’entreprise, selon un article du Sunday Times publié en novembre 2000. Ce même article notait également que Ghislaine, tout au long des années 1990, avait “créé discrètement un empire commercial aussi opaque que celui de son père” et qu'”elle est secrète jusqu’à la paranoïa et ses affaires sont profondément mystérieuses”. Elle a choisi de se décrire “elle-même comme un” opérateur Internet “” pendant cette période, même si “son bureau à Manhattan refuse de confirmer même le nom ou la nature de son entreprise”.

Ghislaine Maxwell posant avec ses frères et sœurs, dont les sœurs jumelles Isabel et Christine en 2019 à Londres.

Un autre article, paru dans The Scotsman de 2001, note séparément que Ghislaine “est extrêmement secrète sur ses affaires et se décrit comme un opérateur Internet”. On ne sait pas dans quelle mesure Ghislaine était réellement impliquée dans les affaires du groupe McKinley. Cependant, au cours de cette période, elle menait une opération de chantage sexuel liée au renseignement avec Jeffrey Epstein, et il y avait un chevauchement considérable de leurs finances, comme l’ont noté les articles de presse à partir de ce moment et par la suite.

McKinley a créé ce qui est devenu connu sous le nom de Magellan Internet Directory, considéré comme «le premier site à publier de longues critiques et évaluations de sites Web». L’approche de « contenu à valeur ajoutée » de Magellan a attiré plusieurs grandes entreprises, ce qui a entraîné des « alliances majeures » avec AT&T, Time-Warner, IBM, Netcom et Microsoft Network (MSN) qui ont toutes été négociées par Isabel Maxwell. L’alliance majeure de Microsoft avec McKinley a eu lieu à la fin de 1995, lorsque Microsoft a annoncé que Magellan activerait l’option de recherche pour le service MSN de la société.

La fortune de McKinley a chuté, car ses efforts pour devenir le premier moteur de recherche à entrer en bourse ont échoué, déclenchant une impasse entre Christine Maxwell et le mari d’Isabel à l’époque, ce qui a également entraîné un retard de l’entreprise par rapport aux autres leaders du marché. En conséquence, McKinley a raté la fenêtre pour une deuxième tentative d’introduction en bourse et a continué à prendre du retard dans l’ajout de revenus publicitaires à son modèle commercial. Excite, qui a ensuite été acquis par AskJeeves, a finalement acheté le groupe McKinley et Magellan pour 1,2 million d’actions d’Excite en 1996, qui étaient alors évaluées à 18 millions de dollars. Il a été dit que c’était Isabel Maxwell qui avait rendu l’accord possible, avec le PDG d’Excite à l’époque, George Bell, affirmant qu’elle seule avait sauvé leur achat de McKinley.

Malgré la fin terne de McKinley, les jumeaux Maxwell et d’autres parties prenantes de l’entreprise, dont Ghislaine Maxwell, ont non seulement obtenu un paiement de plusieurs millions de dollars de l’accord, mais ont également noué des liens étroits avec les gros joueurs de la Silicon Valley. On ne sait pas si l’argent que Ghislaine a reçu de la vente a été utilisé pour faire avancer l’opération de chantage sexuel qu’elle menait alors aux côtés de Jeffrey Epstein.

