La vérité sur ce qui s’est passé à Jonestown

“Son message était incroyablement violent au fil du temps. Et il était erratique”, se souvient Stephan. “Si nous n’avions pas de réunion ouverte où il essayait de faire venir de nouveaux membres, nous avions des réunions à huis clos où il essayait de contrôler les membres.”

Jim Jr., qui s’est remarié plus tard et a trois fils, a expliqué en quoi son parcours était différent de celui de Stephan, en grande partie parce qu’enfant, il était tellement reconnaissant d’avoir été adopté dans leur famille. “J’étais un vrai croyant”, a-t-il déclaré. “Quand je dis vrai croyant, je croyais en tout ce que Peoples Temple aurait pu être.”

Il se souvient avoir été réticent à enseigner le basket-ball à son aîné, car le match ne lui rappelait que la nuit où tant de personnes sont mortes mais où il a survécu. Son fils a fini par devenir un joueur vedette au lycée, et Jim Jr. a commencé à entraîner. “Cela faisait si longtemps que j’étais connu comme le fils de Jim Jones”, a-t-il déclaré. “Et ce n’est que lorsque Rob a commencé à jouer que j’ai commencé à être connu comme le père de Rob.”

Stephan a déploré : « Il y a eu de nombreuses fois où nous aurions probablement pu orienter les choses dans une direction différente. Nous aurions pu mettre un terme à ce qui s’est passé bien avant cette dernière nuit, et nous n’avons pas réussi. était trop concentré sur moi-même et pas assez sur ma communauté et ce qui était le mieux pour eux. En termes beaucoup plus simples, c’est juste que je n’étais pas là quand ils sont morts. Je ne sais pas ce que j’aurais fait ou aurais pu faire . “

Dans le cadre de son propre processus de guérison, il s’est donné pour mission d’identifier chaque membre du Temple du Peuple qui s’est présenté sur des photographies prises à Jonestown. “S’il y avait même une personne dont je ne me souvenais pas du nom, j’ai mis cette photo de côté et j’ai continué et je ferais tout ce que je devais pour me souvenir de cette personne”, a-t-il expliqué. “Cela peut sembler une petite chose, vous savez étant donné la dévastation de Jonestown, mais c’est là que j’ai trouvé ma guérison.”