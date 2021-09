La vérité sur Freddie Mercury

Aujourd’hui, nous devons nous souvenir d’un chanteur et compositeur, eh bien, en fait, il est plus qu’un simple chanteur et compositeur, c’est un artiste talentueux qui a marqué toute une époque et nous voulons aujourd’hui reconnaître son talent et nous souvenir de lui ici dans Music News. Aujourd’hui, nous voulons vous parler de Freddie Mercury.

Freddie Mercury était une star et à ce jour sa musique continue de l’être, c’est incroyable comment les nouvelles générations bien qu’elles n’aient pas vécu ses concerts ou sa voix en direct et en personne, et en couleur les nouvelles générations continuent même d’écouter sa musique ils n’arrêtent pas de se souvenir de leurs paroles et ils continuent même à les dédier, surtout ils continuent à honorer leur talent avec les soi-disant reprises.

Freddie Mercury était un chanteur, un compositeur talentueux qui, avec ses paroles, sympathisait avec des millions de personnes, il était aussi pianiste, guitariste, graphiste, d’où ses créations sur ses vêtements et dans son groupe étaient si incroyables, et il était aussi chanteur pour le groupe, célèbre et légendaire groupe de rock appelé Queen.

Freddie Mercury s’est toujours caractérisé non seulement par un grand talent mais par cette voix incroyable et surtout la rare mise en scène originale et extravagante qu’il a présentée à tout son public.

Une curiosité de Freddie Mercury est que sa taille était de 1 m 77 cm, il est né le 5 septembre 1946, donc un jour comme hier Freddie Mercury a fêté son anniversaire et nous sommes heureux de l’honorer avec sa musique.

Parmi ses chansons les plus représentatives figurent “We Will Rock You”, “I Want to Break Free” et “Bohemian Rhapsody” ..

Quelques articles hier Aaron poste des légendes en l’honneur de l’anniversaire de cette figure qui ne se démodera jamais et qui restera toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs de génération en génération. “Joyeux anniversaire Freddie, nous sommes ravis de pouvoir vous célébrer avec une photo emblématique prise par Neal Preston”