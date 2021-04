La vérité sur la nation de l’Islam complique le fait que les médias de l’attaque du Capitole veulent oublier ⋆ .

Il y a eu une attaque au Capitole la semaine dernière par un fidèle de Louis Farrakhan, le responsable de la Nation de l’Islam, âgé de 87 ans. Noah Green a acheté un couteau et a enfoncé sa voiture dans les barrières le Vendredi saint, blessant un policier du Capitole et en tuant un autre, Billy Evans, qui laisse deux jeunes enfants.

Comment a-t-il pu faire ça? Qu’est-ce qui le motiverait à acheter un couteau, à conduire sa voiture dans le Capitole, à assassiner un officier et à essayer d’en assassiner d’autres? C’est un grand mystère non résolu pour les autorités et les médias d’entreprise.

«Le suspect dans l’attaque au Capitole des États-Unis a été décrit comme un jock moyen dont la santé mentale semblait s’évanouir rapidement», lit-on vendredi soir dans USA Today.

«Les motivations de Green ne sont pas tout à fait claires», lit-on dans un article de lundi dans The Hill. «Un responsable américain a déclaré à l’Associated Press au cours du week-end que Green souffrait de délires, de paranoïa et de pensées suicidaires.»

« Le mobile du suspect n’est pas connu », a rapporté le New York Times mercredi matin, « mais il a publié sur les réseaux sociaux ses difficultés pendant la pandémie. »

Dans une déclaration de lundi professant la nature pacifique de la Nation of Islam, l’organisation a accusé la maladie mentale de l’attaque. «Je suis sûr qu’il avait eu la chance de traverser la crise qu’il traversait», a déclaré Farrakhan, «il aurait été une star dans la mission de la résurrection de notre peuple. Nous devons savoir ce qui est arrivé à notre frère.

Dommage, en effet. «Il aurait été une star.»

Pour ceux qui ne connaissent pas les principes de la Nation de l’Islam comme le voudraient ses dirigeants, il prêche certaines choses comme l’auto-autonomisation et l’autosuffisance, mais il fait tout cela vers la suprématie noire, le racisme virulent, l’antisémitisme choquant et les théories du complot qui serait hystérique si tant de jeunes hommes en colère et vulnérables ne les croyaient pas.

Son histoire de création raconte que des Blancs ont été créés par un ancien savant fou au cours des siècles dans son laboratoire pour tourmenter la noble race noire. Tout commence il y a bien plus de 6000 ans, lorsque l’islam (qui, ils pourraient être surpris d’apprendre, n’est qu’une religion vieille de 1400 ans) contrôlait l’Afrique et l’Asie, qui n’étaient alors qu’un seul continent massif. Les Indiens d’Amérique étaient de mauvais musulmans, donc les musulmans noirs les ont envoyés en Amérique du Nord, mais ils sont généralement toujours cool avec la Nation. Et les diables blancs, qui sont sous-humains et n’ont pas d’âme, au fait, ont été expulsés pour vivre dans des grottes en Europe où notre amour de la bestialité a fait naître des singes et, d’une manière ou d’une autre, des ânes, je suppose.

C’est une religion manifestement ridicule et profondément haineuse, et elle est vendue à de jeunes hommes noirs vulnérables en prison, dans la rue et de plus en plus sur Internet, où Evans semble avoir commencé ses «études».

«Pour nous, la vie humaine est sacrée», a affirmé l’organisation, et beaucoup de gens pourraient l’acheter.

Le New York Times, l’un des rares médias à s’intéresser à l’histoire depuis Pâques, décrit Nation of Islam comme «un mouvement nationaliste noir qui a prôné l’autosuffisance afro-américaine» et prêche la chute prochaine des États-Unis. . A peine la définition qu’ils pourraient donner à une milice nationaliste blanche.

L’Associated Press semblait avoir du mal à accepter l’idée qu’un suprémaciste noir avait tué un policier, tweetant lundi qu’Evans était mort «lorsqu’une voiture l’a percuté avec un autre policier».

Tout cela rappelle la fusillade du Pulse Nightclub, lorsque les autorités ne pouvaient tout simplement pas discerner pourquoi un homme qui disait «Je l’ai fait pour l’Islam» l’avait fait. Ou les coups de couteau du Mall of America, où les premiers documents de mise en accusation ne mentionnaient pas de motif, même s’il continuait à dire au juge avec confiance qu’il répondait à «l’appel au Jihad».

Ou quand CNN affirme que «la suprématie blanche et la haine hantent les Américains d’origine asiatique», malgré aucune preuve que quoi que ce soit d’autre que la prostitution ait joué un rôle dans les fusillades du salon de massage en mars d’un homme malade et accro au sexe. Ou comment, lorsqu’il est apparu que la vague nationale d’attaques contre les Américains d’origine asiatique n’était pas motivée par les Américains blancs après tout, NBC a expliqué que ce n’était pas un crime de haine. Ou comment les médias d’entreprise luttent pour faire face aux attaques noires contre les juifs orthodoxes.

Il est rare qu’une seule chose joue dans la radicalisation ou la violence raciale d’une personne. Les problèmes financiers, les verrouillages COVID, la maladie mentale, la terrible parentalité et le reste méritent tous une enquête sérieuse. Mais quand des cultes et religions haineux, conspirateurs, anti-américains prient pour ces mêmes personnes, eh bien, cela semble être un détail crucial. Et quand la suprématie blanche est loin d’être une force motrice dans la montée des crimes haineux, il semble important de se concentrer sur ce qui est.

Mais des détails cruciaux peuvent compliquer le récit. Et nous ne pouvions pas permettre cela, n’est-ce pas?