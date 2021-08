La vérité sur la vidéo virale du maillot brûlé de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo revient à Manchester United 2:05

(CNN espagnol) – Vous avez probablement vu l’image sur les réseaux sociaux ou dans des médias tels que El Comercio du Pérou, El Universal de Colombie et Clarin d’Argentine, une capture d’une vidéo d’un fan présumé de Manchester United brûlant le maillot de Cristiano Ronaldo chez les Diables rouges, avec un puissant titre : “L’arrivée imminente des Portugais dans la ville a suscité la colère des fans du rival classique, où CR7 était une idole”. Mais ce n’est pas vrai.

La vidéo est réelle, oui, mais elle n’est pas de 2021, ce n’est pas une protestation d’un fan de Manchester United contre Cristiano Ronaldo pour avoir signé avec Manchester City (ce qui n’est jamais arrivé et ce n’était pas que des rumeurs) et cela ne correspondait qu’à une campagne trompeuse qui s’est propagé comme un feu, mais n’est parti qu’en fumée : Cristiano Ronaldo a été racheté par Manchester United et la supercherie était là, un mensonge.

Alors que les fans de United ont peut-être été contrariés pendant les heures où la vérité du transfert n’a pas été confirmée, cette vidéo en particulier est fausse dans ce contexte.

(Rappelez-vous, lorsque les médias disent que la source d’un contenu est “Twitter”, méfiez-vous tout de suite).

La vidéo a été publiée le 29 septembre 2017 par le youtubeur canadien Derek Gerard comme une farce, une blague contre son frère. La chemise, en effet, était signée.

C’était une vengeance cruelle. Mais c’était une querelle familiale de youtubeurs (à propos d’une blague précédente sur les jouets) et n’avait rien à voir avec Cristiano Ronaldo, avec Manchester City ou même avec la Juventus.

Cela n’avait rien à voir avec le football.

Les faits d’abord.

Derek Gérard lui-même était chargé de démentir sur ses réseaux sociaux lorsqu’il a vu une publication du journal Olé.

Apparemment, la vidéo est devenue virale lorsque l’utilisateur @ 49gunsalute l’a publiée sur Twitter hier, la prenant pour acquise. Mais en réponse à ce tweet, l’utilisateur @WiizoUTD était chargé de montrer que la vidéo datait de 2017.

Malgré les rumeurs, une arrivée de Cristiano Ronaldo à City, bien que possible, n’était qu’au niveau de la spéculation. Les rapports indiquent que la Ville a participé à l’appel d’offres. Mais on sait que le joueur considère United comme sa maison, c’est là qu’il s’est formé en tant que star mondiale et bien que dans le monde du football et des entreprises millionnaires, rien ne puisse être exclu (Messi a quitté Barcelone, après tout), que CR7 atteindre l’équipe rivale aurait été un événement exceptionnel… qui n’a finalement jamais eu lieu.

Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vérifiez ce que vous voyez dans les médias.