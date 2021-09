La vérité sur la vie de Freddie Mercury est garantie pour vous épater

C’est à Saint-Pierre que des questions sur la sexualité de Mercure ont commencé à se former. Un autre étudiant, Janet Smith, maintenant enseignante à l’école des filles, se souvient de lui comme “d’un garçon extrêmement maigre et intense, qui avait cette habitude d’appeler un “chéri”, ce qui, je dois dire, semblait un peu féerique.”

“Ce n’était tout simplement pas quelque chose que les garçons faisaient à cette époque”, a-t-elle déclaré dans Lesley-Ann Jones‘Mercury : Une biographie intime de Freddie Mercury. “Il était admis que Freddie était homosexuel quand il était ici. Normalement, ça aurait été ‘Oh, mon Dieu, tu sais, c’est juste horrible.’ Mais avec Freddie d’une manière ou d’une autre, ce n’était pas le cas. C’était OK. “

Mercury est revenu à Zanzibar en 1963, la même année que la domination coloniale britannique a pris fin, conduisant à une révolution sur l’île l’année suivante, avec des Africains pauvres ciblant la population indienne plus riche. En conséquence, la famille Bulsara a fui à Londres, s’installant finalement à Feltham, dans le Middlesex, à proximité. Après avoir laissé Farrokh à Mumbai, tout en utilisant toujours Bulsara comme nom de famille, Mercury s’est inscrit à l’école polytechnique d’Isleworth dans l’ouest de Londres, pour étudier le design graphique. Mais il est vite rattrapé par l’ère du Swinging London.

“La plupart des membres de notre famille sont des avocats ou des comptables, mais Freddie a insisté sur le fait qu’il n’était pas assez intelligent et voulait jouer de la musique et chanter”, a déclaré sa mère au Telegraph en 2012, en riant. “Mon mari et moi pensions que c’était une phase dont il sortirait et nous nous attendions à ce qu’il reprenne bientôt ses esprits et reprenne des études appropriées. Cela ne s’est pas produit.”