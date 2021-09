La vérité sur le fiancé de Christina Haack, Joshua Hall

in

Alors que beaucoup a été fait sur le fait que Christina Haack a été mariée et divorcée deux fois, moins d’attention a été accordée au fait que Joshua Hall a également été marié et divorcé – et que son divorce a été finalisé quelques mois seulement avant qu’il ne soit lié pour la première fois à Haack. .

Le Sun a noté que lorsque Haack a révélé qu’elle et Hall sortaient ensemble en juillet 2021, de nombreuses publications ont déclaré que les deux sortaient déjà ensemble depuis quelques mois. Le Sun déclare également que Hall n’a quitté son domicile avec son ex-femme Chelsea Baker qu’en février 2021. Un ami a déclaré au Sun qu’il était difficile pour Baker de regarder si publiquement la relation de son ex-mari avec Haack. “C’était un mariage de conte de fées et ils semblaient être le couple parfait”, selon la source. “Il l’a terminé à l’improviste et elle a eu le cœur brisé.”

Une deuxième source a également affirmé au Sun que le divorce n’était pas souhaité par les deux parties. Selon la source, “Tout ce que je peux dire, c’est qu’une personne a été très, très blessée.” Jusqu’à présent, ni Baker ni Hall n’ont commenté leur divorce.

