La vérité sur les ovnis est toujours là

07/04/2021 à 10:00 CEST

Par Chris Impey

Le 25 juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national des États-Unis a publié au Congrès un rapport tant attendu sur les ovnis.

L’armée américaine a renommé les objets volants non identifiés en phénomènes aériens non identifiés (PAU), en partie pour éviter la stigmatisation attachée aux allégations selon lesquelles des extraterrestres visitent la Terre depuis l’incident de Roswell en 1947. .

Le rapport ne présente pas de preuves convaincantes que des vaisseaux spatiaux extraterrestres ont été détectés, mais certaines des données défient une interprétation facile.

Je suis un professeur d’astronomie qui a beaucoup écrit sur la recherche de la vie dans l’univers. Je donne également un cours en ligne gratuit sur l’astrobiologie.

Je ne pense pas que le nouveau rapport du gouvernement ou toute autre observation d’OVNI dans le passé soit la preuve que des extraterrestres visitent la Terre. Mais le rapport est important car il ouvre la porte à un examen sérieux des ovnis.

Plus précisément, cela encourage le gouvernement américain à collecter de meilleures données sur les ovnis, et je pense que la publication du rapport augmente les chances que les scientifiques essaient d’interpréter ces données. Historiquement, les ovnis se sont sentis en dehors des limites de la science traditionnelle, mais peut-être plus maintenant.

Trois vidéos de l’armée américaine ont récemment suscité un regain d’intérêt pour les ovnis.

Qu’y a-t-il dans le rapport d’OVNI ?Qu’y a-t-il dans le rapport d’OVNI ?

La première chose sur laquelle le rapport se concentre est le manque de données de haute qualité. Voici les points saillants du rapport mince de neuf pages, qui couvre un total de 144 observations d’UAP provenant de sources gouvernementales américaines entre 2004 et 2021 :

« Des données limitées et des rapports incohérents sont des défis clés dans l’évaluation de l’UAP. » Certaines observations « pourraient être le résultat d’erreurs de capteur, de falsifications ou de perceptions erronées des observateurs. » « L’UAP pose clairement un problème de sécurité des vols et peut représenter un défi pour la sécurité nationale des États-Unis. « Sur les 144 observations, le groupe de travail a été en mesure d’identifier un PAN signalé avec une grande confiance. Dans ce cas, nous identifions l’objet comme un gros ballon dégonflé. Les autres restent inexpliqués.» «Certains UAP peuvent être des technologies mises en œuvre par la Chine, la Russie, une autre nation ou une entité non gouvernementale.»

Sujet connexe : Le sujet OVNI appelle à une enquête scientifique ouverte

Les ovnis sont tabous parmi les scientifiquesLes ovnis sont tabous parmi les scientifiques

UFO signifie Objet Volant Non Identifié. Rien de plus et rien de moins. On pourrait penser que les scientifiques aimeraient relever le défi de résoudre ce casse-tête. Au lieu de cela, les ovnis ont été tabous pour que les scientifiques universitaires enquêtent, donc des rapports inexplicables n’ont pas reçu l’examen minutieux qu’ils méritent.

L’une des raisons est que la plupart des scientifiques pensent qu’il y a moins (de choses pertinentes) dans la plupart des rapports qu’il n’y paraît, et les quelques-uns qui ont enquêté en profondeur ont démystifié le phénomène. Plus de la moitié des observations peuvent être attribuées à des météores, des boules de feu et à la planète Vénus.

Une autre raison de l’hésitation scientifique est que les ovnis ont été cooptés par la culture populaire. Ils font partie d’un paysage de théorie du complot qui comprend des récits d’enlèvements extraterrestres et de crop circles. Les scientifiques s’inquiètent de leur réputation professionnelle, et l’association des ovnis avec ces histoires surnaturelles pousse la plupart des chercheurs à éviter le sujet.

Mais certains scientifiques l’ont examiné. En 1968, Edward U. Condón de l’Université du Colorado a publié la première grande étude universitaire sur les observations d’OVNI. Le rapport Condon a mis un frein à la poursuite des recherches lorsqu’il a découvert que “rien n’a émergé de l’étude des ovnis au cours des 21 dernières années qui a ajouté à la connaissance scientifique”.

Cependant, un examen de 1998 par un panel dirigé par Peter Sturrock, professeur de physique appliquée à l’Université de Stanford, a conclu que certaines observations sont accompagnées de preuves physiques qui justifient une étude scientifique.

Sturrock a également interrogé des astronomes professionnels et a découvert que près de la moitié d’entre eux pensaient que les ovnis méritaient une étude scientifique, avec un plus grand intérêt chez les astronomes plus jeunes et mieux informés.

Si les astronomes sont intrigués par les ovnis et pensent que certains cas méritent une étude académique rigoureuse, qu’est-ce qui les arrête ?

Une histoire de méfiance entre les ufologues et les scientifiques n’a pas aidé. Et tandis que la recherche sur les ovnis a utilisé certains des outils de la méthode scientifique, elle n’a pas eu le noyau d’un raisonnement sceptique basé sur des preuves qui sépare la science de la pseudoscience.

Une recherche de 90 000 subventions récentes et actuelles accordées par la National Science Foundation n’en trouve aucune qui traite des ovnis ou des phénomènes connexes. J’ai siégé à des comités d’examen pendant 35 ans et je peux imaginer ma réaction si une telle proposition était soumise à un examen par les pairs : hausse des sourcils et vote rapide pour aucun financement.

Une recherche d’extraterrestres qui a duré des décenniesUne recherche d’extraterrestres qui a duré des décennies

Alors que la communauté scientifique a presque entièrement évité d’interagir avec les ovnis, une recherche beaucoup plus répandue d’extraterrestres intelligents et de leur technologie se poursuit depuis des décennies.

La recherche est motivée par le fait que les astronomes ont jusqu’à présent découvert plus de 4 400 planètes en orbite autour d’autres étoiles. Certaines de ces exoplanètes ont une masse similaire à celle de la Terre et se trouvent juste à la bonne distance de leurs étoiles pour potentiellement avoir de l’eau à leur surface, ce qui signifie qu’elles pourraient être habitables.

Les astronomes estiment qu’il existe 300 millions de mondes habitables dans la seule Voie lactée, chacun représentant une opportunité potentielle pour le développement de la vie et pour l’émergence de l’intelligence et de la technologie. En fait, la plupart des astronomes pensent qu’il est très peu probable que les humains soient la seule ou la première civilisation avancée.

Cette confiance a alimenté une recherche active d’intelligence extraterrestre, connue sous le nom de SETI. Jusqu’à présent, cela n’a pas été couronné de succès.

En conséquence, les chercheurs ont reformulé la question « Sommes-nous seuls ? à « Où sont les extraterrestres ? » L’absence de preuves d’extraterrestres intelligents s’appelle le paradoxe de Fermi.

Exprimé pour la première fois par le physicien Enrico Fermi, le paradoxe soulève comment il est possible que, si des civilisations avancées avaient été dispersées dans toute la galaxie, nous n’aurions pas vu de signes de leur existence.

L’activité SETI n’a pas échappé aux critiques des scientifiques. Il a été privé de financement fédéral pendant des décennies et a récemment obtenu la plupart de son soutien de sources privées. Cependant, en 2020, la NASA a repris le financement de SETI, et le nouvel administrateur de la NASA souhaite que les chercheurs abordent le problème des ovnis.

Dans ce contexte, le rapport de renseignement est le bienvenu. Le rapport tire peu de conclusions concrètes sur les ovnis et évite toute référence aux extraterrestres ou aux vaisseaux spatiaux extraterrestres.

Cependant, cela souligne l’importance de déstigmatiser les ovnis afin que davantage de pilotes rapportent ce qu’ils voient. Il se fixe également comme objectif de passer des observations anecdotiques à la collecte de données scientifiques et standardisées.

Le temps nous dira si cela est suffisant pour attirer les scientifiques vers l’effort, mais la transparence pour publier le rapport renverse une longue histoire de secret entourant les rapports du gouvernement américain sur les ovnis.

Je ne vois aucune preuve convaincante d’un vaisseau spatial extraterrestre, mais en tant que scientifique curieux, j’espère que le sous-ensemble d’observations d’OVNI qui sont vraiment inexpliquées sera étudié de plus près. Il est peu probable que les scientifiques interviennent si leur scepticisme déclenche des attaques de « vrais croyants » ou s’ils sont ostracisés par leurs collègues. En attendant, la vérité est toujours là.

Chris Impey est professeur émérite d’astronomie à l’Université d’Arizona. est

Article

Photo du haut : des radiotélescopes comme le Allen Telescope Array que l’on voit ici scrutent le ciel à la recherche de signes de vie intelligente dans l’univers. Brewbooks de près de Seattle, États-Unis.