La vérité sur les raisons pour lesquelles les tirages et les distributions ne sont pas imposables

En ce qui concerne les entités intermédiaires telles que les LLC et les S-Corps, les tirages et les distributions aux propriétaires/investisseurs ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Voici pourquoi. Les tirages et les distributions sont inscrits au bilan d’une entreprise. Cependant, le compte de résultat (P&L) d’une entreprise est utilisé pour déclarer ses bénéfices. Étant donné que les tirages et les distributions sont enregistrés au bilan et non dans le compte de résultat de l’entreprise, tirer un tirage ou une distribution n’a aucune conséquence fiscale.

La plupart des fondateurs de petites entreprises choisissent l’un des nombreux types d’entités appelés entités intermédiaires. Par définition, une entité intermédiaire n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu au niveau de l’entité ou de l’entreprise comme c’est le cas avec une C-Corp. Au contraire, les propriétaires sont imposés individuellement en fonction de leur part de propriété.

Lorsque vous êtes une entité intermédiaire, les bénéfices d’une entreprise sont imposables pour les propriétaires individuels en fonction de leur situation fiscale unique. Souvent, ces propriétaires retireront de l’argent de l’entreprise en guise de compensation sous la forme de tirages ou de distributions périodiques.

En supposant que vous ayez une entreprise rentable, ces tirages et distributions sont simplement un mécanisme qui permet aux propriétaires de retirer les liquidités excédentaires de l’entreprise. Par conséquent, les tirages au sort et les distributions n’ont aucune incidence fiscale sur le particulier.

Ce concept crée souvent un niveau de confusion pour les fondateurs qui ne connaissent pas quelques principes de base de la comptabilité. Pour comprendre le concept de tirage au sort ou de distribution, nous devons revoir quelques principes comptables de base.

Il existe 2 états financiers principaux pour chaque entreprise. L’un d’eux est le compte de résultat, parfois appelé compte de résultat. L’autre déclaration est un bilan. Le P&L est un document pour enregistrer le profit ou la perte d’une entreprise pour les impôts sur le revenu tandis que le bilan est un document pour enregistrer les capitaux propres de l’entreprise.

En comptabilité, une entreprise a ce qu’on appelle un plan comptable. Certains postes du plan comptable sont classés comme des comptes de revenus et d’autres comme des comptes de dépenses. Les comptes de revenus et les comptes de dépenses sont reportés sur le compte de résultat de l’entreprise. Si vous prenez les revenus et soustrayez les dépenses, il vous reste un bénéfice net, qui fait également partie du compte de résultat de l’entreprise.

P&L (Revenus – Dépenses = Bénéfice Net)

Un autre ensemble de plans comptables est classé en comptes d’actif et d’autres en comptes de passif. Les comptes d’actif et les comptes de passif sont inscrits au bilan de la société. Si vous prenez vos actifs et soustrayez vos passifs, il vous reste des capitaux propres, qui font également partie du bilan de l’entreprise.

Bilan (Actif – Passif = Capitaux propres)

En comptabilité, pour chaque opération, il y a un débit et un crédit entre deux plans comptables.

Lorsque vous écrivez un chèque d’entreprise pour payer une facture, par exemple lorsque vous achetez des livres d’affaires, vous retirez de l’argent d’un élément de ligne de plan comptable appelé espèces (l’argent est un actif et vit sur votre bilan) pour payer une facture qui vit sur votre compte de résultat. Les factures sont affectées à leur tableau de dépenses approprié de la ligne de compte, peut-être « Livres » dans cet exemple.

Étant donné que vous avez réduit les liquidités sur votre plan comptable d’actifs, les capitaux propres sont également réduits pour maintenir l’équilibre. Les capitaux propres doivent être réduits car ils sont le résultat de vos actifs moins vos dettes. Puisqu’après avoir payé la facture pour les livres, il y a moins d’argent sur le compte courant de l’entreprise et puisque la responsabilité de l’entreprise est restée la même, les capitaux propres qui résultent des actifs et des passifs, les capitaux propres sont réduits du montant des livres. De plus, étant donné que l’argent a été utilisé pour payer une dépense, votre bénéfice est également réduit. Les bénéfices doivent être réduits car ils sont le résultat des revenus (qui sont restés inchangés par cette opération) moins les dépenses.

Cependant, lorsque vous effectuez un tirage propriétaire ou une distribution, vous réduisez la trésorerie (un plan comptable patrimonial) et vous réduisez le capital du propriétaire (un plan comptable équité spécial). De même, si vous injectez de l’argent dans une entreprise, vous augmentez les liquidités et augmentez le capital du propriétaire.

Les résultats d’un tirage au sort ou d’une distribution (argent quittant l’entreprise) ou d’une injection d’argent (argent entrant dans l’entreprise) sont que les deux côtés de la transaction sont limités au plan comptable qui ne vit que dans le bilan.

Étant donné que nous savons que le P&L est utilisé pour calculer l’impôt à payer d’une entreprise et que les prélèvements et les distributions ou les infusions du propriétaire n’affectent pas le P&L, il n’y a aucune conséquence fiscale pour un prélèvement, une distribution ou une injection de fonds dans le cours normal de Entreprise. Une exception est lorsque vous fermez l’entreprise et avez une situation d’équité négative, mais c’est le sujet qu’il vaut mieux laisser à votre CPA.

Par conséquent, en tant que mode de vie ou micro-entreprise, il vous suffit de vous assurer qu’il y a suffisamment d’argent sur le compte courant de l’entreprise pour couvrir toutes les dépenses non discrétionnaires. Tout autre argent est à votre discrétion soit sous forme de tirage périodique au propriétaire ou de distribution des bénéfices, soit à laisser dans votre entreprise en tant qu’excédent de trésorerie ou à utiliser pour payer des dépenses discrétionnaires dans l’espoir de développer votre entreprise.

Suivez-vous les principes comptables appropriés lorsque vous vous payez en tant que propriétaire d’entreprise ?