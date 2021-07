La vérité sur saint Joseph et le combat spirituel ⋆ .

Fr. Donald Calloway, MIC

Enflammé par la vérité

29 août 2021

Un lycéen rebelle devenu prêtre, auteur de “Consecration to St. Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father”, mène des pèlerinages vers les sanctuaires mariaux à travers le monde.

Fr. Donald Calloway, MIC, un éminent prêtre marial, fait preuve d’un zèle indéniable pour la prêtrise et d’une dévotion à Notre-Dame. Il est un conférencier bien connu sur la Miséricorde Divine et la Bienheureuse Vierge Marie. Il parle avec passion de ces sujets dans son émouvante histoire de conversion. Il est l’éditeur de deux livres : La Vierge Marie et la théologie du corps et L’Immaculée Conception dans la vie de l’Église. Il est également l’auteur de sept livres : Purest of All Lilies: The Virgin Mary in the Spirituality of St.Faustina, No Turning Back: A Witness to Mercy, Under the Mantle: Marian Thoughts from a 21st Century Priest, Marian Gems: Daily Wisdom on Notre-Dame, Marie de Nazareth : La vie de Notre-Dame en images, Gemmes du chapelet : Sagesse quotidienne sur le Saint Rosaire, et Champions du Rosaire : L’histoire et les héros d’une arme spirituelle