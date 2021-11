La version 1.0.3 de Metroid Dread est maintenant disponible, voici les notes de mise à jour complètes

Étonnamment, Nintendo et MercurySteam ont publié une autre mise à jour pour la dernière aventure de Samus, Terreur Metroid.

Cette dernière mise à jour corrige un problème qui ferait disparaître Samu sous certaines conditions. L’équipe dit qu’elle a fait le correctif pour garder l’expérience, telle qu’elle était prévue, intacte. En dehors de cela, il n’y a pas d’autres changements ou correctifs dans cette dernière mise à jour.

Voici les notes de mise à jour complètes de la version 1.0.3, avec l’aimable autorisation du site Web de Nintendo :

Ver. 1.0.3 (Publié le 16 novembre 2021)

Correctifs généraux

Correction d’un problème où la détection des dégâts de Samus disparaissait sous certaines conditions.

Nous avons pris la décision de résoudre ce problème car il est possible que cela se produise involontairement, et si c’est le cas, cela entraînera une expérience de jeu très différente de la façon dont Metroid Dread était initialement censé être vécu.

Cela fait suite à la version 1.0.2, qui comprenait un correctif de boss final et un certain nombre d’autres correctifs. Vous pouvez en savoir plus sur ce correctif particulier dans notre mise à jour précédente.

Si vous n’avez pas encore essayé Metroid Dread, qu’attendez-vous ? Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre revue Nintendo Life – où nous avons attribué au jeu 10 étoiles sur 10. Vous pouvez également télécharger une démo gratuite du jeu sur le Switch eShop.

