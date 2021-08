La version 4k restaurée d’Amores perros, par Iñárritu, arrivera sur Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La version 4k restaurée d’Amores perros du réalisateur Alejandro González Iñárritu arrivera sur le catalogue Netflix.

Le film sorti en 2000, et le premier opéra du réalisateur mexicain, arrivera sur la plateforme le 10 septembre dans le cadre des célébrations organisées par le service de streaming pour commémorer le cinéma mexicain.

En 2020, cette version restaurée a été vue pour la première fois au Festival international du film de Morelia pour le 20e anniversaire de sa sortie initiale, elle sera désormais disponible pour les abonnés Netflix.

Amores perros était révélateur en raison de son origine profondément sociale et de son récit roman, bien qu’Iñarritú ait refusé de l’accepter dans une conversion avec l’elento dans le cadre du FIC Morelia 2020, il a assuré que cela avait définitivement été un avant et un après dans sa carrière pour lui, cependant, il n’était pas le seul à l’envisager.

Le film fait partie d’une trilogie connue sous le nom de « Trilogie de la mort », réalisée par Alejandro González Iñárritu et qui comprend également Gael García Bernal et Guillermo Arriaga.

Netflix a informé, avant la célébration du 15 août prochain, Journée nationale du cinéma mexicain, que dans son engagement pour que le cinéma mexicain soit davantage vu et atteigne de nombreuses personnes, il inclura dans son catalogue des films de la filmographie contemporaine du pays et des premières qui ne des festivals tels que Night of Fire, The Goddess of Asphalt, A Police Film, La Vocera, entre autres, ont été vus, en plus d’annoncer la création d’un film sur le roman de Pedro Páramo.

Francisco Ramos, vice-président du contenu pour l’Amérique latine, a rapporté que quatre membres de Netflix sur dix, dans le monde, ont choisi de regarder un film mexicain, c’est pourquoi ce mois d’août est dédié au cinéma national.

Source : Cependant