La version AirPods Pro MagSafe Case chute à 190 $, plus

Une nouvelle semaine est maintenant en cours, et avec elle, de nombreuses réductions du Black Friday ont été mises en ligne. En vedette par les AirPods Pro rafraîchis avec étui de chargement MagSafe à 190 $, vous regardez aussi 149 $ de rabais l’iPad Pro M1 de 11 pouces. Sans parler d’une série de remises Apple dans cette première vente Best Buy Black Friday. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe atteint 190 $

Après avoir été annoncé le mois dernier, Amazon propose désormais le tout nouveau Apple AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe pour l’une des premières fois. Passer à 190 $, vous envisagez des économies de 59 $ par rapport au prix habituel de 249 $ ainsi qu’un nouveau plus bas historique.

Offrant tout ce que la paire originale d’écouteurs phares d’Apple a fait, le pack AirPods Pro récemment actualisé ANC ainsi qu’un mode de transparence compagnon, la prise en charge Spatial Audio et Hey Siri. Emballé dans le même facteur de forme qu’auparavant, le boîtier de charge actualisé offrira 24 heures de lecture, mais prend désormais en charge MagSafe en plus de ses options Qi et Lightning d’origine. Obtenez tous les détails dans notre couverture de lancement.

Économisez 149 $ sur le dernier iPad Pro M1 11 pouces d’Apple

Amazon propose actuellement des remises sur le dernier iPad Pro M1 11 pouces d’Apple à partir de 700 $ pour le modèle Wi-Fi 128 Go. C’est 99 $ de réduction sur ce que vous paieriez habituellement, 49 $ sous notre mention précédente, et un match du dernier bas historique du Prime Day. Il existe également plusieurs autres configurations en vente, qui prennent jusqu’à 149 $ de rabais les tarifs en vigueur et marque un retour aux meilleurs prix à ce jour.

Centré autour de la puce M1, le dernier iPad Pro d’Apple offre un écran Liquid Retina de 11 pouces ainsi que la connectivité Thunderbolt. C’est aux côtés du Wi-Fi 6, de Face ID et d’une autonomie d’une journée, ainsi que des agrafes de la gamme iPadOS comme la prise en charge d’Apple Pencil et plus encore. Idéal pour tout, de la consommation de médias à l’art numérique et à d’autres travaux, l’iPad Pro compact offre beaucoup de puissance dans un boîtier portable.

La vente anticipée d’Apple Black Friday de Best Buy est en ligne !

Après avoir vu une collection d’offres en ligne sur Amazon ce matin, Best Buy emboîte le pas en lançant sa propre vente anticipée du Black Friday. Avec l’avantage supplémentaire de sa garantie de prix, vous recherchez les meilleurs prix de l’année jusqu’à présent sur tout le lot, ainsi que l’assurance supplémentaire que vous serez couvert si des remises encore plus importantes apparaissent plus tard dans le mois.

Allant des mini bundles HomePod aux équipements pour la maison intelligente et aux étuis pour iPhone, vous pouvez consulter tous les points forts de la vente ici.

