La version Android la plus populaire en ce moment n’est même pas Android 11

Les dernières statistiques de distribution des versions d’Android montrent qu’Android 10 est la version la plus populaire. Android 11 était une deuxième place proche, tandis qu’Android 12 n’a pas fait la coupe.

9to5Google a en effet fait exactement cela et a révélé la panne la plus récente. Et il s’avère qu’Android 10 est la version la plus populaire, représentant 26,5% de tous les appareils qui ont accédé au Play Store pendant une période de sept jours.

Pendant ce temps, Android 11 n’était qu’un cheveu derrière, représentant 24,2 % des appareils. Chose intéressante, Android 12 n’a pas du tout fait son apparition. La dernière version d’Android n’est sortie que le 4 octobre, mais 9to5Google suggère également que ces données datent d’au moins trois semaines. Néanmoins, vous pouvez consulter la répartition du site ci-dessous.

En troisième position se trouvait Android 9.0 Pie, représentant 18,2 % de tous les appareils recensés, suivi d’Oreo (13,7 %) et de Nougat (6,3 %). Android Jelly Bean, KitKat et Lollipop, représentant respectivement 0,6%, 1,4% et 3,9% des appareils, fermaient la marche.

Quoi qu’il en soit, l’adoption d’Android 12 est un bon début pour quelques marques. Google a déjà diffusé la mise à jour stable aux utilisateurs de Pixel, tandis que Samsung a publié la mise à jour pour les propriétaires de Galaxy S21. Mais l’écosystème Android a cruellement besoin d’autres fabricants tels que OnePlus, Motorola et Xiaomi pour accélérer les choses s’il espère une adoption plus rapide cette fois.

