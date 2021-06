La version bêta d’Android 12 ajoute une fonctionnalité publiée par Apple dans iOS 14 | La technologie

in

Android 12 est en route et les bêtas nous permettent de connaître les coups de pinceau que Google a donné à son nouveau système d’exploitation. Dans la dernière version bêta, nous avons constaté qu’ils ont ajouté une fonctionnalité que nous avons vue dans l’iPhone avec iOS 14.

La rivalité entre Android et iOS a mijoté ces dernières années, les deux systèmes d’exploitation mobiles se battant pour le titre de meilleur logiciel. Mais qu’ils se concentrent sur ce combat n’empêche pas Google et Apple de regarder par-dessus la clôture et de vérifier les caractéristiques de la concurrence..

Dans ce cas, c’est Google qui s’est levé pour voir ce qui l’attend de l’autre côté et ce qu’il a vu, c’est que le double tap à l’arrière du mobile fonctionne très bien sur l’iPhone. La décision qu’il a prise est de l’ajouter à la nouvelle version bêta d’Android 12. Il se peut qu’il n’atteigne pas la version finale du système d’exploitation mobile de Google, mais jusqu’à présent, plusieurs utilisateurs ont pu utiliser cette nouvelle fonctionnalité..

Bien entendu, afin de ne pas faire grand bruit, Google a décidé de renommer cette fonctionnalité et de l’appeler “Quick Tap”. Cette nouvelle fonction serait cachée dans les paramètres et aurait plusieurs couches de personnalisation. Vous pouvez lancer les deux actions telles que : prendre une capture d’écran, réveiller l’assistant, mettre en pause ou reprendre le contenu multimédia, ouvrir le menu des applications récentes et afficher les notifications.

Mais Cela permettrait également de lancer des applications et la liste qui apparaît ne semble pas avoir de filtres, toutes les applications installées dans le terminal apparaîtraient. D’après ce qui est dit, cela ne fonctionne pas sur tous les terminaux Google, cela peut être dû à un problème de stabilité dans la version bêta ou parce que Mountain View préparerait une distinction selon le terminal.

Il est curieux de voir Google implémenter une fonctionnalité des appareils Apple, mais tout est là pour améliorer l’expérience des terminaux Android. Nous espérons que lorsque la version finale et stable d’Android 12 sortira, cette fonctionnalité sera maintenue et atteindra tous les terminaux mis à jour.