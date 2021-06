La version bêta d’Android 12 la plus populaire de tous les temps

in

Le responsable d’Android, Dave Burke, a déclaré que le programme bêta d’Android 12 est si populaire qu’il bat des records. Burke dit que la version bêta est la « version bêta la plus téléchargée/installée de tous les temps ». Le nouveau look et les fonctionnalités de personnalisation sont probablement les principales raisons de l’enthousiasme.

Google propose depuis longtemps des programmes bêta pour les dernières versions d’Android. Avec le lancement des téléphones Pixel en 2016, la société dispose désormais même d’une suite dédiée de matériel de test avec des utilisateurs consentants du monde entier prêts à tester les choses gratuitement.

Fait intéressant, dans l’histoire de toutes ces versions bêta d’Android, rien ne peut se comparer à la version actuelle de la version bêta d’Android 12. Selon le vice-président de l’ingénierie Android Dave Burke, il s’agit « de loin » de la version bêta la plus populaire à ce jour.

Burke a annoncé la nouvelle sur Twitter hier après le lancement de la deuxième version bêta d’Android 12.

Malheureusement, Burke n’a donné aucun chiffre pour cette affirmation. En tant que tel, il est difficile de dire à quel point cette étape est importante.

Ce ne peut pas être une coïncidence, cependant, que la version bêta d’Android 12 présente les changements de conception les plus importants pour Android depuis des années. Les deux versions précédentes d’Android étaient à peu près identiques dans leur conception. Vous auriez besoin de revenir trois ou même quatre ans en arrière avant de trouver une version d’Android qui semble radicalement différente de celle que nous avons avec Android 11. En tant que tel, il n’est pas étonnant que les gens soient si enthousiasmés par le nouveau look d’Android 12.

Vous voulez essayer la version bêta d’Android 12 ? Suivez notre guide pour y arriver.