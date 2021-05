La version bêta d’Android 12 me donne à nouveau envie d’un Pixel

Mon Pixel 4 est cassé. C’est ainsi que tout doit commencer. Comme beaucoup d’autres personnes, mon Pixel 4 n’a pas eu la vie longue et fructueuse qu’un smartphone coûteux devrait avoir et avec un remplacement sous garantie sous ma ceinture pour une batterie gonflée, j’ai un téléphone avec un connecteur de batterie floconneux. Pire encore, il n’y a plus de garantie sur laquelle se rabattre. Bon sang.

Oui, le Pixel 4 a une très mauvaise autonomie même lorsqu’il fonctionne correctement et c’est la raison pour laquelle je suis passé à un Galaxy S21, mais j’ai supposé que je pourrais revenir en arrière lorsque Google a fait quelque chose de cool qui m’a donné envie d’un téléphone Pixel à nouveau. Mais ça ne s’est pas passé comme ça.

Je ne peux pas trop me plaindre car le Galaxy S21 est un excellent téléphone qui ne se cassera probablement pas deux fois en un an et il a fallu très peu d’efforts pour réparer presque tout ce que je n’aimais pas vraiment dans son logiciel prêt à l’emploi. . Samsung a parcouru un long chemin depuis l’époque des sons de la nature blooping et du plastique visqueux et après l’avoir utilisé tous les jours pendant un certain temps, je peux dire que le Galaxy S21 est le meilleur téléphone Android que vous pouvez acheter pour presque tout le monde. Presque tout le monde.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Je ne fais tout simplement pas partie de cette métrique «presque tout le monde», et je sais que beaucoup de gens qui lisent des sites Web comme Android Central ne le sont pas non plus. Je vois Google montrer Android 12 et toutes les nouvelles choses, je peux découvrir les nouvelles choses pendant quelques minutes sur un Pixel 4 cassé, et maintenant je suis sérieusement à la recherche de nouvelles choses. Samsung me donnera sa version d’Android 12 dans quelques mois, mais je ne veux tout simplement pas manquer.

Un Pixel n’a vraiment qu’un seul avantage en 2021: un accès instantané à des logiciels potentiellement bogués (lire: amusant!)

Je suis également pleinement conscient que c’est vraiment le seul avantage qu’un téléphone Pixel m’offre. L’appareil photo S21 est plus que suffisant pour ce dont j’ai besoin, même s’il n’est pas aussi bon que celui du Pixel. Le matériel du S21 est meilleur que n’importe quel téléphone jamais fourni par Google et la taille me convient même si je souhaite qu’il soit un peu plus large et qu’il y ait juste un peu plus de cadre autour de l’écran. C’est un très bon téléphone dans tous les sens mesurables.

Mais ce n’est pas un téléphone Pixel et il n’a aucun accès aux nouvelles fonctionnalités que Google propose lentement, et cela commence à ressembler à un briseur d’affaire. Maintenant, la question est de savoir quelle valeur y a-t-il à dépenser de l’argent pour obtenir ce que je veux tout en renonçant à certaines des autres choses que je veux.

Je pourrais simplement acheter un Pixel 5 ou je pourrais simplement transférer ma femme sur mon plan Google Fi et en obtenir un pour presque rien après la généreuse subvention que Google offre aux nouveaux clients – elle n’a aucun désir d’obtenir un nouveau téléphone et de le configurer. donc cela fonctionne comme le téléphone qu’elle aime déjà. Ces deux idées me coûteront de l’argent et je vais vous révéler un petit secret à mon sujet: je déteste dépenser de l’argent parce qu’il semble que je n’en ai jamais assez. Shocker, je sais.

Source: Jerry Hildenbrand / Android CentralJ’en ai besoin.

Amazon veut également que j’achète un Pixel avec des paiements mensuels sans intérêt, car il s’assure de me le dire chaque fois que j’en recherche un. Comme la plupart des gens, je ne manquerais probablement pas 30 $ par mois ajoutés à ma carte de crédit, mais cela s’additionne toujours. Et oui, je sais que je prêche à la chorale et la plupart de tous ceux qui lisent ceci élaborent ces mêmes scénarios dans leur tête chaque fois qu’un nouveau téléphone arrive qu’ils veulent acheter.

Je vais faire la chose que je déteste le plus: dépenser de l’argent sans vraie raison.

Je ne sais pas exactement ce que je vais faire pour le moment, mais je sais une chose: à la fin, je vais avoir un Pixel 5 ou un Pixel 4a 5G avec la version bêta d’Android 12 en cours d’exécution. mes mains dans un proche avenir. Et je sais que cela signifie que je dois dépenser de l’argent et que je vais me plaindre de cette partie.

Mais cela signifie aussi que je peux avoir cette expérience bêta boguée avec un logiciel non entièrement testé de Google en temps réel, ce qui rend le téléphone encore plus amusant. Au moins pour moi, c’est le cas. J’aurai également un beau Galaxy S21 fonctionnel à 100% pour pouvoir toujours faire partie du monde numérique lorsque ces bugs sont vraiment graves.

J’ai juste besoin de tout cela derrière moi avant que Google ne publie une Pixel Watch et je décide que je veux réessayer Wear OS ou que le mythique Pixel pliable apparaîtra. Mon compte bancaire va me détester.

