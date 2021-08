La version bêta d’Android 12 suggère que le Pixel Fold utilisera la puce Tensor de Google

Selon le code source trouvé dans la version bêta d’Android 12, des références à un appareil nommé “Passport” ont été révélées. Ce nom de code est probablement celui du Pixel Fold selon la rumeur que Google pourrait s’apprêter à sortir avant la fin de l’année.

Dans un tweet de cstark27 (via FrontPageTech), il y a des références à quatre appareils qui utilisent un modem Samsung Exynos non annoncé. Ce modem porte le numéro de modèle « g5123b », qui correspondrait au processeur le plus récent de Samsung, le « 5123A ».

Oriole, Raven, Passport, “Slider” sont 4 appareils sur 5 qui ont un modem référencé comme “g5123b”. Le modem Samsung Exynos (“shannon”) le plus récent est le 5123A. Je ne peux pas confirmer le dernier pour le moment. – cstark27 (@Cstark_27) 11 août 2021

Deux des appareils référencés dans le code source d’Android 12 Beta sont “Oriole” et “Raven”, qui représentent les noms de code du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. “Passport” a été vu dans les fuites précédentes, ainsi que dans les précédentes versions bêta d’Android 12 et des versions préliminaires des développeurs.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Avec ces informations, il est facile de supposer que la puce Google Tensor alimentera non seulement la prochaine série Pixel 6, mais pourra également être utilisée dans le Pixel Fold. Samsung serait le fabricant de la puce Google Tensor, il serait donc logique que ce modem soit utilisé, d’où la référence dans le code source. Selon Google, Tensor va placer le Pixel 6 dans les rangs des meilleurs téléphones Android, tout en en faisant l’un des téléphones les plus sécurisés au monde. Il donne à Google un contrôle total sur la façon dont le matériel et les logiciels communiquent, ce qui pourrait conduire à un traitement d’image encore meilleur et plus encore.

D’autres rumeurs et fuites indiquent que Google attendrait la fin de l’année avant de dévoiler le nouveau pliable. On dit qu’il utilise la même technologie d’affichage LTPO pliable de 7,6 pouces de Samsung, tout en offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En dehors de cela, il s’agit de la seule “fuite” semi-concrète que nous ayons vue concernant ce que le Pixel Fold offrira. Certains peuvent postuler que nous verrons un système de caméra similaire proposé dans le Pixel 6, mais il est tout simplement trop tôt pour le dire.

Maintenant que le Samsung Galaxy Z Fold 3 est disponible et qu’aucune autre rumeur n’indique qu’un autre téléphone pliable arrivera bientôt aux États-Unis, tous nos espoirs pour un téléphone pliable non Samsung peuvent reposer sur les épaules de Google. Et ce n’est certainement pas une mauvaise chose, compte tenu des changements à venir dans Android 12, qui incluent une prise en charge supplémentaire des écrans pliables. Mais d’ici là, si vous ne pouvez vraiment pas attendre, procurez-vous le Z Fold 3 et profitez de la compatibilité S Pen.

Durabilité améliorée

Samsung Galaxy Z Fold 3

Résistance à l’eau et compatibilité S Pen

Au lieu de sortir un autre Galaxy Note cette année, Samsung met tous ses œufs dans le panier du Galaxy Z Fold 3. Le téléphone est 80% plus durable que le modèle de l’année dernière et comprend la prise en charge du S Pen, en plus d’être le premier téléphone pliable à arborer un indice de résistance à l’eau IP officiel. Oh, et c’est moins cher cette année aussi.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

un écho dans la voiture

Review: Amazon Echo Auto s’est amélioré, mais a encore du chemin à parcourir

Lorsque nous avons examiné pour la première fois l’Amazon Echo Auto en 2019, les résultats étaient extrêmement décevants, mais tout le monde mérite une seconde chance, n’est-ce pas ? Voyons si les améliorations apportées par Amazon à l’application Alexa et au logiciel Echo Auto au fil des ans ont été suffisantes pour augmenter les notes de ce produit deux étoiles cette fois-ci.